La Cour Internationale de Justice rejette les allégations israéliennes concernant l'UNRWA et ordonne aux responsables de fournir davantage d'aide à Gaza (Common Dreams)

La CJ rejette les allégations israéliennes concernant l'UNRWA et ordonne aux responsables de fournir davantage d'aide à Gaza
Article originel : ICJ Rejects Israeli Claims About UNRWA and Orders Officials to Provide More Aid to Gaza
Par Julia Conley
Common Dreams, 23.10.25
« Encore un autre mensonge du gouvernement israélien, répété servilement par les médias occidentaux, qui s'effondre », a déclaré un expert en politique....Lire la suite
-----------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------