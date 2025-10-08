La France au révélateur des « outre-mer »
Afrique XXI, 08.10.25
Dans un essai aussi court que percutant, la chercheuse Jeanne Belanyi ausculte les relations complexes entre l’Hexagone et les territoires « ultramarins » qui lui sont encore rattachés. De quoi le malaise qui s’exprime de manière de plus en plus intense dans ces « confettis d’Empire », notamment à travers le vote en faveur de l’extrême droite, est-il le nom ? Et que dit-il de la France ?... Lire la suite
