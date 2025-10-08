Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

La France au révélateur des « outre-mer » (Afrique XXI)

par SLT 8 Octobre 2025, 05:29 Mayotte Le Pen Extrême droite Xénophobie France Articles de Sam La Touch

La France au révélateur des « outre-mer »
Afrique XXI, 08.10.25

Dans un essai aussi court que percutant, la chercheuse Jeanne Belanyi ausculte les relations complexes entre l’Hexagone et les territoires « ultramarins » qui lui sont encore rattachés. De quoi le malaise qui s’exprime de manière de plus en plus intense dans ces « confettis d’Empire », notamment à travers le vote en faveur de l’extrême droite, est-il le nom ? Et que dit-il de la France ?... Lire la suite

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"
--------------------------------------------------------

