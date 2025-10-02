La guerre de l'ombre des Émirats arabes unis - La force cachée derrière l'effondrement du Soudan (Warfronts)

La guerre de l'ombre des Émirats arabes unis - La force cachée derrière l'effondrement du Soudan

Article originel : UAE's Shadow War - The Hidden Force Behind Sudan's Collapse

Warfronts, 02.10.25





Le Soudan est le théâtre de l'un des conflits les plus meurtriers au monde, et les Émirats arabes unis sont devenus son plus important soutien étranger. Cet épisode révèle comment les Émirats arabes unis, sous couvert d'aide humanitaire,...Lire la suite

-------------------------------------------------------

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).

--------------------------------------------------------