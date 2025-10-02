Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

La guerre de l'ombre des Émirats arabes unis - La force cachée derrière l'effondrement du Soudan (Warfronts)

par SLT 2 Octobre 2025, 15:51 Soudan EAU Emirafrique Golfafrique Néocolonialisme Articles de Sam La Touch

La guerre de l'ombre des Émirats arabes unis - La force cachée derrière l'effondrement du Soudan
Article originel : UAE's Shadow War - The Hidden Force Behind Sudan's Collapse
Warfronts, 02.10.25


Le Soudan est le théâtre de l'un des conflits les plus meurtriers au monde, et les Émirats arabes unis sont devenus son plus important soutien étranger. Cet épisode révèle comment les Émirats arabes unis, sous couvert d'aide humanitaire,...Lire la suite

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 02.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 02.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Des missiles sol-air et des drones meurtriers se répandent sur les champs de bataille soudanais (The Washington Post)
Des missiles sol-air et des drones meurtriers se répandent sur les champs de bataille soudanais (The Washington Post)
Le Soudan accuse les Émirats arabes unis de financer des mercenaires pour combattre aux côtés des rebelles (Financial Times)
Le Soudan accuse les Émirats arabes unis de financer des mercenaires pour combattre aux côtés des rebelles (Financial Times)
Soudan : 95 morts de faim et de maladie dans un camp de réfugiés de l'ouest du pays au cours des 40 derniers jours (ONG)
Soudan : 95 morts de faim et de maladie dans un camp de réfugiés de l'ouest du pays au cours des 40 derniers jours (ONG)
Les Émirats arabes unis sont le « principal soutien » derrière la guerre au Soudan, déclare un officier du renseignement à Sky News (Vidéos)
Les Émirats arabes unis sont le « principal soutien » derrière la guerre au Soudan, déclare un officier du renseignement à Sky News (Vidéos)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog