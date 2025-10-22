Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

La guerre menée par Israël contre les Palestiniens en Cisjordanie s'intensifie après le cessez-le-feu à Gaza (Mondoweiss)

par SLT 22 Octobre 2025, 07:52 Cisjordanie Nettoyage ethnique Israël Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

La guerre menée par Israël contre les Palestiniens en Cisjordanie s'intensifie après le cessez-le-feu à Gaza
Article originel : Israel’s war on Palestinians in the West Bank intensifies after Gaza ceasefire
Mondoweiss.net, 22.10.25



Depuis le cessez-le-feu à Gaza, Israël a intensifié ses opérations contre les Palestiniens en Cisjordanie, menant des raids militaires dans le nord et multipliant les attaques des colons contre les Palestiniens qui récoltent les olives dans les oliveraies... Lire la suite

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 22.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 22.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

