La police de l'immigration et des douanes, ICE, maintiendra en détention les immigrées dans une prison accusée d'avoir perpétré des procédures gynécologiques « excessives et invasives » (The Intercept)

par SLT 12 Octobre 2025, 07:06 ICE Migrants Trump Xénophobie USA Allégations Articles de Sam La Touch

L'ICE maintiendra en détention les immigrées dans une prison accusée d'avoir perpétré des procédures gynécologiques « excessives et invasives »
Article originel : ICE Will Hold Immigrants in Jail Accused of “Excessive, Invasive” Gynecological Procedures
The Intercept, 12.10.25

L'établissement géorgien s'est rendu tristement célèbre pour avoir prétendument soumis des femmes à des traitements gynécologiques « souvent inutiles », parfois sans leur consentement éclairé.

L'administration Trump prévoit de détenir des immigrants dans une prison de Géorgie qui s'est fait connaître pour des allégations selon lesquelles les femmes qui y étaient détenues auraient été soumises à des examens gynécologiques non consentis, ont déclaré plusieurs sources à The Intercept.

Un porte-parole de l'agence étatsunienne de contrôle de l'immigration et des douanes (ICE) a confirmé à The Intercept que l'agence allait utiliser le centre de détention du comté d'Irwin à Ocilla, en Géorgie, mais le responsable n'a pas pu dire si les détentions avaient déjà commencé. Des avocats et des défenseurs familiers avec les opérations de l'ICE dans cet État ont déclaré que l'agence avait commencé à détenir temporairement des personnes dans cet établissement vendredi, citant des communications avec des responsables de l'ICE en Géorgie.

Irwin a attiré l'attention nationale à l'automne 2020, lorsqu'un certain nombre de femmes détenues et une infirmière devenue lanceuse d'alerte ont accusé l'établissement de fautes professionnelles médicales. Après des mois de réactions négatives, l'administration Biden a cessé d'y détenir des femmes immigrées en 2021, et la sous-commission d'enquête du Sénat a lancé une enquête de 18 mois. Son rapport de 2022 a conclu que « les détenues semblent avoir été soumises à des procédures gynécologiques excessives, invasives et souvent inutiles » et qu'il semblait y avoir eu « des manquements répétés » à l'obligation d'obtenir le consentement éclairé des femmes immigrées détenues à Irwin pour les procédures médicales... Lire la suite

