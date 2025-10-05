Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
La RDC résiste aux injonctions étatsuniennes sur les minerais (Africa News)

par SLT 5 Octobre 2025, 07:20 RDC Cobalt Minerais Trump USA Articles de Sam La Touch

La RDC résiste aux injonctions américaines sur les minerais [Business Africa]
Africa News, 05.10.25

La République démocratique du Congo détient les plus grandes réserves mondiales de cobalt, un minéral essentiel pour les batteries de véhicules électriques et les technologies d’énergie propre. Mais Kinshasa envoie un message clair : elle ne sera plus un simple fournisseur passif de matières premières...Lire la suite

