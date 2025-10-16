Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
« La République ne déboulonnera pas de statues ». Les biscuits mémoriels du président Macron (Le Monde diplomatique)

par SLT 16 Octobre 2025, 08:42 Macron Blanchiment Colonialisme Néocolonialisme Françafrique France Articles de Sam La Touch

« La République ne déboulonnera pas de statues ». Les biscuits mémoriels du président Macron
Par Thomas Deltombe
Le Monde diplomatique, 16.10.25

Face aux mouvements qui réclament justice pour les crimes du passé, les responsables politiques cherchent la parade. M. Emmanuel Macron, s’appuyant sur quelques historiens complaisants, a fait des « questions mémorielles » une arme stratégique, en politique intérieure comme sur la scène diplomatique. L’Afrique est la cible prioritaire de ce qui s’apparente à une entreprise de blanchiment intellectuel... Lire la suite

