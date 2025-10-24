Le gouverneur du Darfour affirme que le gouvernement soudanais manque de vision pour mettre fin à la guerre et critique les Émirats arabes unis : « Comment peuvent-ils participer à une médiation visant à mettre fin à la guerre alors qu'ils en sont à l'origine ? » (Sudan Tribune)

Le gouverneur du Darfour affirme que le gouvernement soudanais manque de vision pour mettre fin à la guerre et critique les Émirats arabes unis Article originel : Darfur governor says Sudan govt lacks vision to end war, slams UAE Sudan Tribune, 24.10.25 Note de SLT : Certains passages ont été mis en caractères gras par nos soins.

22 octobre 2025 (PORT SUDAN) – Le gouverneur de la région du Darfour, Minni Arko Minawi, a déclaré mercredi que le gouvernement soudanais manquait d'une vision unifiée pour mettre fin à la guerre avec les Forces de soutien rapide (FSR) et a critiqué une feuille de route du gouvernement qui, selon lui, pourrait conduire à la division du pays.

Minawi, qui dirige le Mouvement de libération du Soudan, supervise une force conjointe composée de factions armées, principalement originaires du Darfour, qui combat aux côtés de l'armée.

« À l'heure actuelle, il n'existe aucun groupe de travail au sein du gouvernement chargé de mettre fin à la guerre, et il n'y a pas de vision unifiée à cet égard », a déclaré Minawi dans une interview accordée à la BBC, qui sera diffusée samedi.

Il a déclaré qu'il n'avait pas participé à la rédaction de la feuille de route présentée par le gouvernement soudanais aux Nations unies, ajoutant qu'il s'opposait à certaines de ses clauses, en particulier celles qui, selon lui, pourraient conduire à la division du Soudan.

Le 10 mars, le Soudan a soumis à l'ONU une feuille de route présentant une vision et des mesures concrètes pour mettre fin au conflit et organiser une phase de transition après la guerre.

Le plan prévoyait un cessez-le-feu coïncidant avec le retrait des FSR de Khartoum, des États du Kordofan et d'El Fasher, dans le nord du Darfour. Il proposait que les forces des FSR se rassemblent dans des zones désignées au Darfour dans un délai de dix jours.

La feuille de route prévoyait trois mois pour le retour des personnes déplacées et l'acheminement de l'aide, suivis d'une période de six mois pour rétablir les services d'approvisionnement en eau, en électricité, de santé et d'éducation. Les étapes suivantes comprendraient des négociations sur l'avenir des FSR, la formation d'un gouvernement indépendant et le lancement d'un dialogue intra-soudanais complet, parrainé par l'ONU, au sein du pays.

Minawi a exhorté la communauté internationale à faire pression sur les Émirats arabes unis si elle souhaite véritablement changer la situation, affirmant que les Émirats arabes unis portent une responsabilité importante dans les événements survenus à El Fasher.

« La situation dans la ville d'El Fasher est catastrophique, et la population et les infrastructures sont délibérément prises pour cible par les Forces de soutien rapide », a-t-il ajouté.

Il a décrit la bataille pour El Fasher comme un combat déséquilibré entre une armée aux capacités limitées et les FSR, qui, selon lui, reçoivent un soutien direct des Émirats arabes unis.

Les réserves alimentaires sont entièrement épuisées à El Fasher, les FSR ayant bloqué l'approvisionnement et l'aide humanitaire vers la ville qu'elles assiègent depuis avril 2024. Toutes les sources d'eau, les marchés, les magasins et la plupart des établissements de santé ont également été détruits.