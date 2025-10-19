Le Hamas affirme que la destruction « aveugle » de Gaza par Israël est à l'origine du retard pris dans la localisation des corps des prisonniers (MEE)

Le Hamas affirme que la destruction « aveugle » de Gaza par Israël est à l'origine du retard pris dans la localisation des corps des prisonniers

Article originel : Hamas says Israel’s ‘indiscriminate’ destruction of Gaza behind delay in locating captives' bodies

Middle East Eye, 19.10.25



Une source du Hamas affirme que, outre les 10 000 Palestiniens toujours ensevelis sous les décombres, la localisation des corps des prisonniers nécessite « du temps et des efforts »... Lire la suite