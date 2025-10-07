Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Le nouveau propriétaire de CBS, David Ellison, a rencontré un haut gradé de l'armée israélienne dans le cadre d'un plan visant à espionner les Etatsuniens (Mondoweiss)

par SLT 7 Octobre 2025, 17:06 CBS Israël Collaboration Colonialisme USA Palestine Articles de Sam La Touch

Le nouveau propriétaire de CBS, David Ellison, a rencontré un haut gradé de l'armée israélienne dans le cadre d'un plan visant à espionner les Etatsuniens
Article originel : New CBS owner David Ellison met with top Israeli general in scheme to spy on Americans
Par Wyatt Reed and Max Blumenthal·
Mondoweiss, 06.10.25


 

L'ancien général israélien a sollicité des dons auprès de David Ellison et de son père, Larry, membres d'un cercle de milliardaires, afin de financer des paramilitaires numériques chargés de saboter les activités des militants pro-palestiniens. Les documents divulgués montrent qu'un des organisateurs explique : « Dans la jungle, nous avons besoin de plus de guérilleros et de moins de soldats de l'armée israélienne. »

Avec Paramount et CBS News désormais sous son contrôle, le jeune Ellison a nommé Bari Weiss, qui se décrit elle-même comme une « fanatique sioniste », au poste de rédactrice en chef... Lire la suite

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 07.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 07.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Le plus grand donateur étatsunien d'Israël est désormais propriétaire de CBS (MintPress News)
Le plus grand donateur étatsunien d'Israël est désormais propriétaire de CBS (MintPress News)
Exclusif. Le documentaire auto-censuré par CBS sur les armes US en Ukraine (Vidéo)
Exclusif. Le documentaire auto-censuré par CBS sur les armes US en Ukraine (Vidéo)
Trump claque la porte d'une interview télévisée en dénonçant le ton des questions et rend publique sa propre vidéo de l'interview de l'émission "60 Minutes" sur CBS (Vidéo intégrale)
Trump claque la porte d'une interview télévisée en dénonçant le ton des questions et rend publique sa propre vidéo de l'interview de l'émission "60 Minutes" sur CBS (Vidéo intégrale)
Trump met fin abruptement à une conférence de presse après une altercation avec une journaliste de CBS née en Chine (Vidéo)
Trump met fin abruptement à une conférence de presse après une altercation avec une journaliste de CBS née en Chine (Vidéo)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog