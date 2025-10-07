Le nouveau propriétaire de CBS, David Ellison, a rencontré un haut gradé de l'armée israélienne dans le cadre d'un plan visant à espionner les Etatsuniens (Mondoweiss)

Le nouveau propriétaire de CBS, David Ellison, a rencontré un haut gradé de l'armée israélienne dans le cadre d'un plan visant à espionner les Etatsuniens
Article originel : New CBS owner David Ellison met with top Israeli general in scheme to spy on Americans
Par Wyatt Reed and Max Blumenthal·
Mondoweiss, 06.10.25
L'ancien général israélien a sollicité des dons auprès de David Ellison et de son père, Larry, membres d'un cercle de milliardaires, afin de financer des paramilitaires numériques chargés de saboter les activités des militants pro-palestiniens. Les documents divulgués montrent qu'un des organisateurs explique : « Dans la jungle, nous avons besoin de plus de guérilleros et de moins de soldats de l'armée israélienne. »
Avec Paramount et CBS News désormais sous son contrôle, le jeune Ellison a nommé Bari Weiss, qui se décrit elle-même comme une « fanatique sioniste », au poste de rédactrice en chef... Lire la suite
