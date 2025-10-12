Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Le PDG de Telegram, Pavel Durov, met en garde le monde contre un avenir « sombre et dystopique » et affirme que nous sommes sur la voie de l'autodestruction (The Economic Time)

par SLT 12 Octobre 2025, 07:44 Durov Censure Médias Répression Allégations Internet Réseaux sociaux Articles de Sam La Touch

Article originel : Telegram CEO Pavel Durov warns the world of 'dark, dystopian' future, says we are on a path of self-destruction
The Economic Time, 11.10.25

Le PDG de Telegram, Pavel Durov, a mis en garde contre un monde « sombre et dystopique » qui « approche à grands pas ». Sur la plateforme de réseau social X, M. Durov a écrit : « Je vais avoir 41 ans, mais je n'ai pas envie de faire la fête ».

Le PDG a fait valoir que la génération actuelle n'avait plus beaucoup de temps pour sauver l'internet libre construit par nos pères.

M. Durov, qui a fondé Telegram en 2013 en tant que plateforme de messagerie axée sur la confidentialité, a fait remarquer que la promesse initiale d'un internet comme espace d'échange libre d'idées était en train d'être remplacée par des outils de contrôle gouvernemental.

Il a donné comme exemples les cartes d'identité au Royaume-Uni, les contrôles d'âge obligatoires en ligne en Australie et les propositions de scan massif des messages privés dans l'Union européenne comme signes de restrictions croissantes.

« L'Allemagne persécute quiconque ose critiquer les responsables politiques sur Internet. Le Royaume-Uni emprisonne des milliers de personnes pour leurs tweets. La France mène des enquêtes criminelles sur les dirigeants du secteur technologique qui défendent la liberté et la vie privée », a écrit Durov.

Il a averti que ces politiques risquaient de pousser le monde vers un avenir « sombre et dystopique » où les libertés disparaîtraient. « Notre génération risque de passer à l'histoire comme la dernière à avoir connu la liberté — et à avoir laissé celle-ci lui être retirée », a-t-il écrit... Lire la suite

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 12.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 12.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

