Le PDG de Telegram, Pavel Durov, met en garde le monde contre un avenir « sombre et dystopique » et affirme que nous sommes sur la voie de l'autodestruction (The Economic Time)

Le PDG de Telegram, Pavel Durov, met en garde le monde contre un avenir « sombre et dystopique » et affirme que nous sommes sur la voie de l'autodestruction. Article originel : Telegram CEO Pavel Durov warns the world of 'dark, dystopian' future, says we are on a path of self-destruction The Economic Time, 11.10.25

Le PDG de Telegram, Pavel Durov, a mis en garde contre un monde « sombre et dystopique » qui « approche à grands pas ». Sur la plateforme de réseau social X, M. Durov a écrit : « Je vais avoir 41 ans, mais je n'ai pas envie de faire la fête ».

Le PDG a fait valoir que la génération actuelle n'avait plus beaucoup de temps pour sauver l'internet libre construit par nos pères.

M. Durov, qui a fondé Telegram en 2013 en tant que plateforme de messagerie axée sur la confidentialité, a fait remarquer que la promesse initiale d'un internet comme espace d'échange libre d'idées était en train d'être remplacée par des outils de contrôle gouvernemental.

Il a donné comme exemples les cartes d'identité au Royaume-Uni, les contrôles d'âge obligatoires en ligne en Australie et les propositions de scan massif des messages privés dans l'Union européenne comme signes de restrictions croissantes.

« L'Allemagne persécute quiconque ose critiquer les responsables politiques sur Internet. Le Royaume-Uni emprisonne des milliers de personnes pour leurs tweets. La France mène des enquêtes criminelles sur les dirigeants du secteur technologique qui défendent la liberté et la vie privée », a écrit Durov.

Il a averti que ces politiques risquaient de pousser le monde vers un avenir « sombre et dystopique » où les libertés disparaîtraient. « Notre génération risque de passer à l'histoire comme la dernière à avoir connu la liberté — et à avoir laissé celle-ci lui être retirée », a-t-il écrit... Lire la suite