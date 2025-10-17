Le Pentagone apprend qu'il n'est pas si facile de couler un bateau (The Intercept)

Le Pentagone apprend qu'il n'est pas si facile de couler un bateau

Article originel : The Pentagon Is Learning It’s Not So Easy to Sink a Boat

Par Nick Turse

The Intercept, 17.10.25

Des vidéos d'attaques étatsuniennes dans les Caraïbes suggèrent que des bateaux ont été détruits d'un seul coup. La réalité est beaucoup plus compliquée.

Selon quatre responsables gouvernementaux, les attaques militaires étatsuniennes contre des trafiquants de drogue présumés dans les Caraïbes ont été moins efficaces que ne le laissent entendre le Pentagone, la Maison Blanche ou les vidéos publiées sur les réseaux sociaux par le président Donald Trump.

À ce jour, l'administration Trump a révélé cinq attaques dans le cadre de sa guerre non déclarée dans les Caraïbes, la plus récente ayant eu lieu mardi. Chacune d'entre elles a été accompagnée d'une courte vidéo aérienne publiée sur les réseaux sociaux montrant une explosion et le navire en flammes.

Ces attaques ont été meurtrières, faisant 27 morts à ce jour, selon l'administration Trump. Mais la description cinématographique faite par la Maison Blanche d'attaques sans faille et en un seul coup cache le fait qu'elles ont nécessité plus de munitions et de frappes que ce qui a été montré au public... Lire la suite