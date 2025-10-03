Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Le plan de Trump pour Gaza et la complicité calculée d'Erdogan (The Cradle)

par SLT 3 Octobre 2025, 20:59 Erdogan Trump Gaza Collaboration Israël Colonialisme Palestine Turquie Articles de Sam La Touch

Le plan de Trump pour Gaza et la complicité calculée d'Erdogan
Article originel : Trump's Gaza blueprint and Erdogan's calculated complicity
The Cradle, 03.10.25

Peu de gens dans la région sont choqués par la participation discrète d'Ankara à l'offensive menée par les États-Unis pour démanteler le Hamas... Lire la suite

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
Capture d'écran en date du 03.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 03.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

