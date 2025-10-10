Le plan de Trump visant à priver les Palestiniens de tout droit de regard sur leur avenir (The Intercept)

Le plan de Trump visant à priver les Palestiniens de tout droit de regard sur leur avenir
Article originel :Trump’s Plan to Deprive Palestinians Any Say in Their Future
Par Sunjeev Bery
The Intercept, 08.10.25
Ce n'est pas le moment pour les partisans de l'autodétermination palestinienne de rester silencieux. C'est le moment pour nous d'exiger davantage.
Pour tous ceux qui sont horrifiés par le génocide en cours à Gaza, il est facile de se laisser séduire par les derniers titres concernant le soi-disant plan de paix du président Donald Trump. Après deux ans de destruction massive, le moment présent offre la possibilité contradictoire d'une pause à court terme dans l'assaut meurtrier d'Israël, combinée à la poursuite de l'asservissement à long terme du peuple palestinien.
Plusieurs facteurs ont conduit à cette situation, mais il est difficile de surestimer l'impact de l'indignation publique. Trump n'a jamais caché son désir narcissique d'être considéré comme un artisan de la paix digne du prix Nobel. Dans le même temps, le sentiment anti-israélien affecte désormais négativement la cote de popularité de Trump, seuls 35 % des électeurs étatsuniens approuvant sa gestion de la situation à Gaza. La base du Parti républicain est de plus en plus sceptique à l'égard de l'alliance entre les États-Unis et Israël, et les Juifs étatsuniens manifestent une répulsion croissante à l'égard des crimes contre l'humanité commis par Israël. Et personne ne devrait être surpris si des élites israéliennes, déjà lassées du Premier ministre Benjamin Netanyahu, se sont engagées dans des négociations privées afin de trouver une issue leur permettant d'échapper à l'isolement international, tout en conservant leur domination sur les Palestiniens.
C'est pourquoi ce n'est pas le moment pour les partisans de l'autodétermination palestinienne de rester silencieux. C'est le moment pour nous d'exiger davantage.
Pour comprendre à quel point la situation a changé ces derniers jours, il convient de rappeler les titres surprenants de la semaine dernière. Tout d'abord, Trump a humilié Netanyahu en publiant une photo du dirigeant israélien présentant ses excuses au souverain du Qatar pour avoir bombardé son pays. Puis Trump a annoncé son plan en 20 points pour Gaza, menaçant les Palestiniens de Gaza de nouvelles violences si le Hamas n'acceptait pas ses conditions. Lorsque le Hamas a proposé une acceptation limitée, Trump a appelé Israël à cesser de bombarder le territoire palestinien. « Je demande à tout le monde d'AGIR RAPIDEMENT », a-t-il déclaré en envoyant Jared Kushner, son gendre, et Steve Witkoff, son envoyé au Moyen-Orient, en Égypte pour servir de médiateurs dans les négociations entre Israël et le Hamas.
Malgré les gros titres, il y a des réalités qui donnent à réfléchir. Israël continue de bombarder Gaza, malgré les affirmations contraires de Trump. Et le plan de Trump pour Gaza prévoit le retrait militaire israélien sur la base de « normes, étapes et délais » qui seront décidés à l'avenir, un jour qui pourrait ne jamais arriver. Israël viole depuis des décennies les accords conclus afin de continuer à s'emparer de ce qui reste des terres palestiniennes. Et les États-Unis ont depuis longtemps l'habitude d'envoyer à Israël des milliards de dollars d'aide militaire, quoi que fasse ou ne fasse pas Israël.
Si le plan de Trump offre la possibilité importante d'une pause ou d'une fin au génocide perpétré par Israël, le pire de son plan pour Gaza réside dans sa vision à long terme. Ce plan équivaut à un projet de domination néocoloniale externe sur Gaza, dans le cadre duquel les Palestiniens n'auront aucune possibilité formelle de faire valoir leurs droits ou de déterminer leur avenir. Le plan de Trump pour Gaza nie aux Palestiniens le droit à l'autodétermination et ne dit rien de la campagne de nettoyage ethnique menée actuellement par Israël en Cisjordanie occupée....Lire la suite
