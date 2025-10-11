Le prix Nobel de la guerre impérialiste et du changement de régime est décerné à María Corina Machado, marionnette vénézuélienne de Washington (WSWS)

Le prix Nobel de la guerre impérialiste et du changement de régime est décerné à María Corina Machado, marionnette vénézuélienne de Washington

Article originel : Nobel Prize for imperialist war and regime change goes to Washington’s Venezuelan puppet María Corina Machado

Par Andrea Lobo

WSWS, 11.10.25

Le Comité Nobel norvégien a décerné son prix Nobel de la paix 2025 à la dirigeante de l'opposition d'extrême droite vénézuélienne, Maria Corina Machado, un événement aussi significatif que sinistre. Le prix a été annoncé le 9 octobre à Oslo, en Norvège, un pays dont la richesse, le rôle stratégique au sein de l'OTAN et les investissements militaires importants en font un rempart pour les intérêts impérialistes en Europe et au-delà. Ce prix démontre de manière flagrante l'hypocrisie de l'opinion publique capitaliste, qui se rallie à une nouvelle intervention impérialiste catastrophique en Amérique latine. Il n'y a rien d'inédit à décerner le prix de la paix à des personnalités d'extrême droite ou couvertes de sang. Si « la satire politique est devenue obsolète lorsque Henry Kissinger a reçu le prix Nobel de la paix », comme l'a ironisé en 1973 le compositeur, satiriste et mathématicien étatsunien Tom Lehrer, le prix décerné à Machado enfonce un nouveau clou dans son cercueil.

Au cours des années intermédiaires, le prix a été décerné à des auteurs de massacres et à des criminels de guerre tels que le Premier ministre israélien Menahem Begin, ancien terroriste de l'Irgoun responsable des massacres de Sabra et Chatila au Liban, et Aung San Suu Kyi, dont le gouvernement a été responsable de violences génocidaires contre la minorité rohingya du Myanmar. Barack Obama a reçu le prix en 2009, à la veille du lancement d'une importante offensive militaire en Afghanistan et alors que son gouvernement déclenchait une vague d'assassinats par drones. À l'époque comme aujourd'hui, le prix ne servait pas à récompenser les artisans de la paix, mais à consacrer ceux qui avaient les faveurs de l'impérialisme et à légitimer la guerre. Les sbires fascistes de Donald Trump ont réagi avec une colère mesquine à la décision du comité norvégien de ne pas récompenser le président étatsunien. La Maison Blanche a publié une première déclaration accusant le comité d'avoir « prouvé qu'il faisait passer la politique avant la paix » en écartant Trump, qu'elle qualifiait de « cœur humanitaire ». Avec son bilan en matière d'armement, de financement et de soutien politique au génocide de Gaza et au bombardement des installations nucléaires iraniennes, sans parler du meurtre de civils non armés sur de petits bateaux dans le sud des Caraïbes, Trump était un peu trop difficile à avaler, même pour le comité Nobel. Mais s'ils ne pouvaient pas décerner le prix au joueur d'orgue de Barbarie étatsunien, ils ont choisi l'un de ses singes les plus compétents en la personne de Machado.

Plus tard dans la journée de vendredi, semblant s'être résigné à cette décision, le dictateur étatsunien en devenir a retweeté la déclaration de Corina Machado en réponse à cette récompense : « Nous sommes à deux doigts de la victoire et aujourd'hui plus que jamais, nous comptons sur le président Trump... » Le Comité norvégien du Nobel a décrit Machado comme « une championne courageuse et engagée de la paix... une femme qui maintient la flamme de la démocratie allumée dans une obscurité grandissante ». Sans surprise, le détecteur d'IA ZeroGPT conclut que ce verbiage et une grande partie du reste de la déclaration ont été copiés-collés à partir de ChatGPT.

La championne des « élections libres et équitables » a été un instrument des opérations de changement de régime menées par les États-Unis pendant près d'un quart de siècle. En avril 2002, elle s'est précipitée au palais présidentiel Miraflores de Caracas pour se joindre à la tentative de renversement du président vénézuélien Hugo Chávez, élu par le peuple, par l'armée et les grandes entreprises, signant le tristement célèbre décret Carmona en soutien au coup d'État. Peu après, Machado a lancé son ONG Súmate afin d'organiser des actions violentes de déstabilisation soutenues par les États-Unis et financées par le National Endowment for Democracy (NED), une agence créée pour mener à bien les opérations politiques autrefois exécutées par la CIA. Cette héroïne de la lutte pour une « transition pacifique vers la démocratie » salue ouvertement l'agression militaire étatsunienne et collabore directement avec Washington sur des plans de répression post-changement de régime de tous ceux qui s'opposent à l'intervention de Washington.

Comme l'a reconnu le New York Times la semaine dernière, « le groupe qui soutient le recours à la force est dirigé par Maria Corina Machado ». Le Times ajoute : « L'un des conseillers de Mme Machado, Pedro Urruchurtu, a déclaré qu'elle coordonnait ses actions avec l'administration Trump et qu'elle avait un plan pour les 100 premières heures suivant la chute de M. Maduro. Ce plan prévoit la participation d'alliés internationaux, a-t-il déclaré, « en particulier les États-Unis ». On peut être certain que ces 100 heures seraient tout aussi sanglantes que celles qui ont suivi les coups d'État au Chili en 1973 et en Argentine en 1976. Au minimum, Machado a obtenu le soutien de puissants secteurs de l'élite dirigeante européenne en faveur d'une guerre visant à renverser le régime, avec tout ce que cela implique comme risque d'ouvrir un nouveau front dans la troisième guerre mondiale qui se profile. Emmanuel Macron, le « président des riches » français en difficulté, représentant de l'establishment transatlantique, a déclaré que Machado était une « combattante pour la libération ». Quelle farce !

Dans sa déclaration, le Comité Nobel déplore une tendance mondiale qui a vu « l'État de droit bafoué par ceux qui détiennent le pouvoir, les médias libres réduits au silence, les détracteurs emprisonnés et les sociétés poussées vers un régime autoritaire et la militarisation ». Mais il omet de mentionner que le premier exemple de cette tendance est le bailleur de fonds et contrôleur de Machado, l'administration Trump. Récemment, Machado s'est exprimée sur Fox News pour approuver le renforcement militaire étatsunien en cours dans les Caraïbes et les massacres extrajudiciaires de pêcheurs accusés sans preuve de travailler pour des cartels prétendument liés à Maduro. « Je tiens à dire à quel point nous sommes reconnaissants au président Trump et à son administration d'avoir pris en main la tragédie que traverse le Venezuela », a-t-elle déclaré. « Maduro a fait du Venezuela la plus grande menace pour la sécurité nationale des États-Unis et la stabilité de la région. »

Le Pentagone a désormais coulé au moins cinq petits navires, tuant au moins 21 civils dans le sud des Caraïbes, tout en rassemblant une importante flotte navale, de nombreux avions de combat et 4 500 marins et soldats au large des côtes vénézuéliennes. Il s'agit des premières attaques militaires étatsuniennes reconnues en Amérique latine et du plus important déploiement militaire dans cette région depuis l'invasion du Panama en 1989, qui avait fait des centaines, voire des milliers de morts parmi les civils, afin de capturer l'ancien allié et dictateur américain Manuel Noriega, également sous prétexte d'accusations liées à la drogue. La semaine dernière, la Maison Blanche a envoyé une note au Congrès annonçant un « conflit armé non international » contre une liste secrète de cartels de la drogue présumés, ce qui équivaut à une déclaration de guerre illégale contre les peuples de tout l'hémisphère, et notamment contre la classe ouvrière étatsunienne. Au-delà de son soutien à l'intervention impérialiste, l'adhésion à la lignée politique fasciste de Machado – à l'instar des acclamations tonitruantes réservées au président fasciste argentin Javier Milei – signifie que les couches « respectables » de l'oligarchie mondiale approuvent le retour en Amérique latine du régime de terreur instauré sous les dictatures soutenues par les États-Unis qui ont pris le pouvoir dans toute la région dans la seconde moitié du XXe siècle.

Aux côtés de personnalités telles que la Première ministre italienne Giorgia Meloni et l'Argentin Milei, Machado est signataire de la charte du « Forum de Madrid » lancée par le parti fasciste espagnol VOX, qu'elle compte parmi ses plus proches alliés, au même titre que l'AfD en Allemagne. Défenseur des politiques de « libre marché », notamment de la privatisation de la compagnie pétrolière nationale PDVSA, dont la propriété publique a été maintenue par un large éventail de partis bourgeois depuis les années 1970, Machado a approuvé le programme économique de « thérapie de choc » de Milei, dans lequel la « liberté » signifie la libération des entreprises pour éliminer les dépenses sociales et exploiter la classe ouvrière sans aucune restriction ni réglementation. Descendante d'une dynastie oligarchique vénézuélienne, sa politique d'extrême droite a toujours été animée par la haine de la classe ouvrière et de toute remise en cause des inégalités sociales. Sur cette base, elle a soutenu les sanctions étatsuniennes paralysantes qui, en 2020, auraient causé quelque 100 000 décès supplémentaires, tout en forçant des millions de personnes à fuir le pays. Elle est également restée silencieuse sur les politiques anti-immigrés punitives menées par l'administration Trump à l'encontre de centaines de milliers de Vénézuéliens qui ont cherché refuge aux États-Unis.