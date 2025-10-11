Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le réseau d'affaires des FSR aux Émirats arabes unis (The Sentry)

par SLT 11 Octobre 2025, 07:15 Soudan EAU FSR Collaboration Guerre Emirafrique Golfafrique Néocolonialisme Articles de Sam La Touch

Le réseau d'affaires des FSR aux Émirats arabes unis
Article originel : The RSF’s Business Network in the UAE
The Sentry, Octobre 2025

Une équipe d'hommes d'affaires liés à la milice des Forces de soutien rapide (FSR) du Soudan a mis en place un réseau d'entreprises aux Émirats arabes unis (EAU), comprenant des bijoutiers, une entreprise de décoration d'intérieur et un cabinet de conseil en gestion.

Alors que sept de ces entreprises ont déjà été identifiées et sanctionnées publiquement, The Sentry a identifié cinq personnes clés derrière ces structures, ainsi que des entités jusqu'ici non signalées qu'elles ont créées et qui méritent un examen et une enquête plus approfondis.

L'une de ces personnes, Mazin Fadlalla, a précédemment acheté des centaines de Toyota pour les FSR afin de les convertir en « techniques », des camionnettes équipées de mitrailleuses. L'implication de Fadlalla et d'autres personnes dans quatre sociétés aurifères basées à Dubaï donne un aperçu de la chaîne d'approvisionnement en or issu du conflit : sorti clandestinement de l'ouest du Soudan, importé aux Émirats arabes unis, puis vendu sur les marchés internationaux.

Au cours des années qui ont précédé le début de la guerre au Soudan en 2023, les FSR et ses dirigeants ont diversifié leurs intérêts commerciaux dans un large éventail de secteurs économiques. Cependant, au fur et à mesure que la guerre progressait, la milice est devenue plus dépendante d'un modèle commercial plus restreint, dans lequel l'exploitation aurifère joue un rôle essentiel. Dans le cadre de ce modèle, les FSR ont besoin de véhicules d'entreprise et de banques pour convertir l'or de contrebande en devises fortes. Révéler l'identité des hommes derrière ces sociétés permettra aux banques, aux raffineries d'or et aux gouvernements d'enquêter et, si nécessaire, de mettre fin aux transactions futures dans lesquelles Fadlalla et d'autres sont impliqués... Lire la suite

