Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Le retour de Blair : Gaza sous tutelle coloniale (The Cradle)

par SLT 7 Octobre 2025, 16:55 Blair Gaza Colonialisme Israël Grande-Bretagne Palestine Articles de Sam La Touch

Le retour de Blair : Gaza sous tutelle coloniale
Article originel : Blair’s second coming: Gaza under colonial trusteeship
The Cradle, 07.10.25


Les mêmes architectes occidentaux qui ont plongé l'Irak dans les flammes sont en train de constituer
 une équipe de gestion dirigée par les sionistes pour contrôler Gaza...Lire la suite

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 07.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 07.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

