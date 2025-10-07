Le Yémen devient le front décisif dans la lutte étatsuno-israélienne pour le contrôle régional (The Cradle)

Le Yémen devient le front décisif dans la lutte étatsuno-israélienne pour le contrôle régional

Article originel : Yemen rises as the decisive front in the US-Israel bid for regional control

The Cradle, 6.10.25

Alors que la normalisation s'accélère et qu'Israël s'efforce de neutraliser la menace yéménite, Sanaa affirme son rôle central dans l'équilibre des pouvoirs en Asie occidentale... Lire la suite