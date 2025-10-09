Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Les Alaouites syriens protestent contre les enlèvements d'enfants et les meurtres sectaires (The Cradle)

par SLT 9 Octobre 2025, 17:51 Syrie Alaouites Meurtres Enlèvements Djihadistes Chareh Al Nosra Al Quaïda Articles de Sam La Touch

Les Alaouites syriens protestent contre les enlèvements d'enfants et les meurtres sectaires
Article originel : Syrian Alawites protest child abduction, sectarian murders
The Cradle, 09.10.25

Les violences commises par les forces liées à Damas contre la minorité religieuse alaouite se sont intensifiées depuis le retour du président syrien de son voyage à New York le mois dernier... Lire la suite

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 09.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 09.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

