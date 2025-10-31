Les autorités soudanaises confirment que 2 200 personnes ont été tuées lors du massacre d'El Fasher perpétré par les rebelles des FSR (Tempo)

Les autorités soudanaises confirment que 2 200 personnes ont été tuées lors du massacre d'El Fasher perpétré par les rebelles des FSR. Article originel : Sudan Authorities Confirm 2,200 Killed in El Fasher Massacre by RSF Rebels Tempo, 31.10.25

