Les complots de la DGSE en Afrique : Felix Moumié, Dulcie September... (Vidéo)

Ce troisième épisode de notre série sur la Françafrique s'intéresse aux manœuvres de la DGSE pour éliminer les résistants anticolonialistes, et aux collaborations de la France avec les pires crimes en Afrique (apartheid, génocide des Tutsis...) Thomas Borrel est co-directeur de l'ouvrage : "L'Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique" (Seuil 2021) et il est aussi l'un des porte parole de l'association Survie. "Quand tu es félicité par le colon c'est que tu es mauvais, quand ils disent que tu es mauvais, c'est que tu es bon. Le jour où ils diront que je suis bon, c'est que je vous ai trahi"