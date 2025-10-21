Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Les complots de la DGSE en Afrique : Felix Moumié, Dulcie September... (Vidéo)

par SLT 21 Octobre 2025, 08:18 Felix Moumié DGSE Françafrique Complots Assassinats France Articles de Sam La Touch

Ce troisième épisode de notre série sur la Françafrique s'intéresse aux manœuvres de la DGSE pour éliminer les résistants anticolonialistes, et aux collaborations de la France avec les pires crimes en Afrique (apartheid, génocide des Tutsis...) Thomas Borrel est co-directeur de l'ouvrage : "L'Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique" (Seuil 2021) et il est aussi l'un des porte parole de l'association Survie. "Quand tu es félicité par le colon c'est que tu es mauvais, quand ils disent que tu es mauvais, c'est que tu es bon. Le jour où ils diront que je suis bon, c'est que je vous ai trahi"

Les COMPLOTS de la DGSE en Afrique | Thomas Borrel

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 21.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 21.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
