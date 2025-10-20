Les Émirats arabes unis pourraient mettre fin à la guerre menée par les Forces de Soutien Rapide au Soudan (Foreign Policy)

Les Émirats arabes unis pourraient mettre fin à la guerre menée par les Forces de Soutien Rapides au Soudan

Article originel : UAE Could End RSF War in Sudan

Foreign Policy, 16.10.25



Une société basée aux Émirats arabes unis recrute des mercenaires étrangers pour combattre aux côtés de des FSR. Les sociétés des FSR, qui servent à acquérir des armes, acheter de l'or et contourner les sanctions financières, sont basées aux Émirats arabes unis....Lire la suite