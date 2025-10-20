Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Les Émirats arabes unis pourraient mettre fin à la guerre menée par les Forces de Soutien Rapide au Soudan (Foreign Policy)

par SLT 20 Octobre 2025, 18:17 Soudan FSR EAU Collaboration Néocolonialisme Emirafrique Articles de Sam La Touch

Les Émirats arabes unis pourraient mettre fin à la guerre menée par les Forces de Soutien Rapides au Soudan
Article originel : UAE Could End RSF War in Sudan
Foreign Policy, 16.10.25

Une société basée aux Émirats arabes unis recrute des mercenaires étrangers pour combattre aux côtés de des FSR. Les sociétés des FSR, qui servent à acquérir des armes, acheter de l'or et contourner les sanctions financières, sont basées aux Émirats arabes unis....Lire la suite

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 20.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 20.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

