Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Les Émirats arabes unis renforcent leur soutien aux FSR soudanaise avec de nouveaux drones chinois : rapport (MEE)

par SLT 29 Octobre 2025, 11:48 Soudan EAU FSR Collaboration Génocide Guerre Drones Chine Emirafrique Articles de Sam La Touch

Les Émirats arabes unis renforcent leur soutien aux FSR soudanaise avec de nouveaux drones chinois : rapport
Article originel : UAE increasing support to Sudan's RSF with new Chinese drones: Report
Middle East Eye, 28.10.25



Des renseignements étatsuniens datant d'octobre dernier indiquaient que les Émirats arabes unis renforçaient leur soutien à la force paramilitaire...Lire la suite

-----------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 29.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 29.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Soudan. Les FSR ont pris d'assaut la ville d'El-Fasher après que les EAU aient refusé d'abordé la situation de la ville lors des négociations de cessez-le-feu à Washington (MEE)
Soudan. Les FSR ont pris d'assaut la ville d'El-Fasher après que les EAU aient refusé d'abordé la situation de la ville lors des négociations de cessez-le-feu à Washington (MEE)
« Violations horribles » : les pays arabes condamnent les meurtres et massacres commis par les FSR à El-Fasher, au Soudan (Yahoo)
« Violations horribles » : les pays arabes condamnent les meurtres et massacres commis par les FSR à El-Fasher, au Soudan (Yahoo)
Du matériel militaire britannique exporté vers les EAU utilisé par les milices du FSR accusées de génocide découvert au Soudan, selon l'ONU (The Guardian)
Du matériel militaire britannique exporté vers les EAU utilisé par les milices du FSR accusées de génocide découvert au Soudan, selon l'ONU (The Guardian)
« Nous avons vu des proches se faire massacrer » : des Soudanais témoignent à la BBC alors que le groupe milicien des FSR s'empare d'une ville stratégique (BBC)
« Nous avons vu des proches se faire massacrer » : des Soudanais témoignent à la BBC alors que le groupe milicien des FSR s'empare d'une ville stratégique (BBC)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog