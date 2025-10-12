Les espions des réseaux sociaux démasqués : des profils disparaissent après un article de MintPress (MintPress News)

Après avoir été dénoncés par MintPress comme d'anciens agents de la sécurité nationale, un grand nombre de responsables travaillant aux plus hauts niveaux des principales plateformes de réseaux sociaux ont supprimé leurs profils ou effacé les preuves compromettantes sur Internet.

Une série d'enquêtes menées par MintPress News a mis au jour un réseau composé de centaines d'anciens agents de la CIA, et du FBI, et d'autres agences à trois lettres, ainsi que de hauts responsables du département d'État et de l'OTAN travaillant pour des géants des réseaux sociaux tels que Facebook, Google, TikTok, et Twitter. Ces personnes sont très majoritairement concentrées dans des départements politiquement sensibles, tels que la confiance et la sécurité, la sûreté et la modération des contenus, ce qui signifie que ces anciens espions et responsables du renseignement contribuent à influencer ce que des milliards de personnes dans le monde voient, lisent et entendent (et décident qui est promu et qui est réprimé).

Une fois cette information rendue publique par MintPress, elle a fait grand bruit, a été reprise par de grands médias, est devenue virale en ligne et a même été utilisée comme preuve lors d'une audience au Congrès