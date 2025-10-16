Les exfiltrations, une tradition françafricaine (Afrique XXI)

Blaise Compaoré est le grand absent du procès des assassins de Thomas Sankara et de douze de ses camarades, qui a repris le 25 octobre. S’il échappe à la justice de son pays, c’est à la France qu’il le doit : il y a tout juste sept ans, l’armée française l’a aidé à fuir la colère du peuple. Cette exfiltration n’était pas la première du genre. Depuis plusieurs décennies, le pouvoir français a régulièrement volé au secours de ses « amis » sur le continent...Lire la suite