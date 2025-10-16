Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Les exfiltrations, une tradition françafricaine (Afrique XXI)

par SLT 16 Octobre 2025, 08:10 Exfiltration Françafrique Néocolonialisme COS France Blaise Compaoré Burkina Faso Thomas Sankara Justice Articles de Sam La Touch

Les exfiltrations, une tradition françafricaine
Par et
Afrique XXI, 31.10.21

Blaise Compaoré est le grand absent du procès des assassins de Thomas Sankara et de douze de ses camarades, qui a repris le 25 octobre. S’il échappe à la justice de son pays, c’est à la France qu’il le doit : il y a tout juste sept ans, l’armée française l’a aidé à fuir la colère du peuple. Cette exfiltration n’était pas la première du genre. Depuis plusieurs décennies, le pouvoir français a régulièrement volé au secours de ses « amis » sur le continent...Lire la suite

