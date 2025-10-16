Les exfiltrations, une tradition françafricaine (Afrique XXI)

Les exfiltrations, une tradition françafricaine
Par Rémi Carayol et Michael Pauron
Afrique XXI, 31.10.21
Blaise Compaoré est le grand absent du procès des assassins de Thomas Sankara et de douze de ses camarades, qui a repris le 25 octobre. S’il échappe à la justice de son pays, c’est à la France qu’il le doit : il y a tout juste sept ans, l’armée française l’a aidé à fuir la colère du peuple. Cette exfiltration n’était pas la première du genre. Depuis plusieurs décennies, le pouvoir français a régulièrement volé au secours de ses « amis » sur le continent...Lire la suite