Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Les forces des FSR soutenues par les Émirats arabes unis tuent plus de 60 civils dans un refuge soudanais (5pillarsuk)

par SLT 13 Octobre 2025, 18:43 Soudan FSR EAU Collaboration Crimes de guerre Articles de Sam La Touch

Les forces des FSR soutenues par les Émirats arabes unis tuent plus de 60 civils dans un refuge soudanais
Article originel : UAE-backed RSF forces kill over 60 civilians in Sudanese shelter
5pillarsuk, 13.10.25

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 13.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 13.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
« France 24 corrobore les affirmations étatsuniennes concernant l'utilisation d'armes chimiques au Soudan » (All Africa)
« France 24 corrobore les affirmations étatsuniennes concernant l'utilisation d'armes chimiques au Soudan » (All Africa)
Le réseau d'affaires des FSR aux Émirats arabes unis (The Sentry)
Le réseau d'affaires des FSR aux Émirats arabes unis (The Sentry)
Un nouveau rapport établit un lien entre « RSF Conflict Gold » et une entreprise des Émirats arabes unis (All Africa)
Un nouveau rapport établit un lien entre « RSF Conflict Gold » et une entreprise des Émirats arabes unis (All Africa)
Vitol pris entre deux feux alors que les Émirats arabes unis bloquent les livraisons de pétrole soudanais (Financial Times)
Vitol pris entre deux feux alors que les Émirats arabes unis bloquent les livraisons de pétrole soudanais (Financial Times)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog