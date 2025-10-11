Les médias israéliens de langue hébraïque rapportent qu'il existe une « clause secrète » cachée dans l'accord de cessez-le-feu à Gaza qui permettrait à Israël de reprendre la guerre. Les Palestiniens craignent que ce soit le prétexte dont Netanyahu a besoin pour se soustraire à l'accord.

L'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas pourrait échouer en raison d'une prétendue « clause secrète » qui permettrait à Israël de reprendre les hostilités, selon des informations relayées par les médias arabes et israéliens en langue hébraïque. Cette clause serait « activée » si le Hamas ne parvenait pas à localiser tous les prisonniers israéliens dans le délai de 72 heures accordé au groupe de résistance palestinien pendant la première phase de mise en œuvre de l'accord.

Vendredi, Walid al-Omary, chef du bureau palestinien d'Al Jazeera, a souligné lors d'une émission en direct sur la chaîne que le deuxième article de l'accord concernant la libération des prisonniers israéliens comprenait une phrase dans la version hébraïque faisant référence à une annexe non divulguée. Selon al-Omary, si le Hamas ne parvient pas à libérer tous les prisonniers israéliens, morts ou vivants, une « clause secrète dans l'annexe B » serait « activée »...Lire la suite