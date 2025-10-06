Les meurtres et les enlèvements se poursuivent en Syrie après le retour de Chareh de New York (The Cradle)

Les meurtres et les enlèvements se poursuivent en Syrie après le retour de Chareh de New York

Article originel : Killings, abductions continue in Syria after Sharaa's return from New York

The Cradle, 06.10.25



Les minorités religieuses syriennes continuent de vivre dans la peur des extrémistes au sein des forces de sécurité de la nouvelle Syri... Lire la suite

-------------------------------------------------------

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).

--------------------------------------------------------