Les poursuites absurdes contre un homme qui a publié un mème sur Charlie Kirk actuellement incarcéré (The Intercept)

par SLT 24 Octobre 2025, 09:03

Les poursuites absurdes contre un homme qui a publié un mème sur Charlie Kirk
Article originel : The Absurd Prosecution of a Man Who Posted a Charlie Kirk Meme
The Intercept, 24.10.25

 

Larry Bushart Jr. a publié des mèmes provocateurs sur un fil Facebook consacré à une veillée en hommage à Kirk. Il est depuis incarcéré dans une prison du Tennessee.... Lire la suite

-----------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 24.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 24.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

