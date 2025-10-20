Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Macron a reçu Sarkozy à l'Elysée avant son incarcération demain, Darmanin ira le visiter (AFP/Le Monde)

par SLT 20 Octobre 2025, 17:46 Sarkozy Prison Macron Françafrique Kadhafi Libye France Articles de Sam La Touch

Il était « normal sur le plan humain » de recevoir Sarkozy avant son incarcération, estime Macron
AFP, 20.10.25

Gérald Darmanin assure qu'il ira voir Nicolas Sarkozy en prison
Le Monde, 20.10.25

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 20.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 20.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

