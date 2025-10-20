Macron a reçu Sarkozy à l'Elysée avant son incarcération demain, Darmanin ira le visiter (AFP/Le Monde)

Il était « normal sur le plan humain » de recevoir Sarkozy avant son incarcération, estime Macron
AFP, 20.10.25
Gérald Darmanin assure qu'il ira voir Nicolas Sarkozy en prison
Le Monde, 20.10.25
-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------