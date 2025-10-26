Madagascar : l'ex-président franco-malgache Andry Rajoelina perd sa nationalité malgache (Africa News)

Madagascar : l'ex-président Andry Rajoelina perd sa nationalité
Africa News, 26.10.25
L'ex-président Andry Rajoelina a été déchu de sa nationalité vendredi par les nouvelles autorités de la Grande île.
La faute à sa double nationalité. Depuis 2014 en effet, Andry Rajoelina avait acquis la nationalité française par naturalisation. Ce qui est contraire à l’article 4 du code de la nationalité en vigueur à Madagascar... Lire la suite
