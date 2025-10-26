Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Madagascar : l'ex-président franco-malgache Andry Rajoelina perd sa nationalité malgache (Africa News)

par SLT 26 Octobre 2025, 10:45 Rajoelina Madagascar Françafrique France Articles de Sam La Touch

Madagascar : l'ex-président Andry Rajoelina perd sa nationalité
Africa News, 26.10.25

L'ex-président Andry Rajoelina a été déchu de sa nationalité vendredi par les nouvelles autorités de la Grande île.

La faute à sa double nationalité. Depuis 2014 en effet, Andry Rajoelina avait acquis la nationalité française par naturalisation. Ce qui est contraire à l’article 4 du code de la nationalité en vigueur à Madagascar... Lire la suite

-----------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 26.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 26.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
[Vidéo] Révolte à Madagascar : la "Gen Z" fait vaciller la françafrique (Le Media)
[Vidéo] Révolte à Madagascar : la "Gen Z" fait vaciller la françafrique (Le Media)
Madagascar : Parachute françafricain (BdA)
Madagascar : Parachute françafricain (BdA)
À Madagascar, une nouvelle ingérence de la France (Afrique XXI)
À Madagascar, une nouvelle ingérence de la France (Afrique XXI)
Face à la mobilisation «Génération Z», l’armée malgache renverse le régime Rajoelina (WSWS)
Face à la mobilisation «Génération Z», l’armée malgache renverse le régime Rajoelina (WSWS)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog