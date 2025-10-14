Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Madagascar : le président Andry Rajoelina se dit en « lieu sûr » après le ralliement de l’armée aux manifestations de la jeunesse (Le Monde)

par SLT 14 Octobre 2025, 06:53 Madagascar Rajoelina Gen Z Armée Manifestations Articles de Sam La Touch

Madagascar : le président Andry Rajoelina se dit en « lieu sûr » après le ralliement de l’armée aux manifestations de la jeunesse
Le Monde, 14.10.25

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 14.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 14.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
[Vidéo] Madagascar : le président Andry Rajoelina a été exfiltré par un avion militaire français "parce qu'il est Français" (RFI/Libération)
[Vidéo] Madagascar : le président Andry Rajoelina a été exfiltré par un avion militaire français "parce qu'il est Français" (RFI/Libération)
Madagascar : des mutins revendiquent le contrôle des forces armées (Africa News)
Madagascar : des mutins revendiquent le contrôle des forces armées (Africa News)
A Madagascar, une partie de l’armée rejoint la Gen Z contre Andry Rajoelina (Le Monde)
A Madagascar, une partie de l’armée rejoint la Gen Z contre Andry Rajoelina (Le Monde)
Madagascar : 22 morts dans les manifestations, le président dissout le gouvernement (Africa News)
Madagascar : 22 morts dans les manifestations, le président dissout le gouvernement (Africa News)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog