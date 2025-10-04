Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Maroc. Septième jour consécutif de mobilisation à l'appel d'un collectif de jeunes : « Nous ne voulons pas la Coupe du monde, la santé est prioritaire » (AFP/Le Monde)

par SLT 4 Octobre 2025, 15:13 GenZ212 Maroc Manifestations Articles de Sam La Touch

Maroc. Septième jour consécutif de mobilisation à l'appel d'un collectif de jeunes
AFP, 04.10.25


Au Maroc, le collectif GenZ 212 demande à Mohammed VI de dissoudre le gouvernement
Le Monde, 02.10.25

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 04.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 04.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
GenZ212. Corruption, népotisme au Maroc : pourquoi la jeunesse se soulève contre le régime ? (Vidéo)
GenZ212. Corruption, népotisme au Maroc : pourquoi la jeunesse se soulève contre le régime ? (Vidéo)
Dessine-moi ce que l’État français veut cacher. Ben Barka, la disparition (BdA)
Dessine-moi ce que l’État français veut cacher. Ben Barka, la disparition (BdA)
60e commémoration de l’enlèvement et de la disparation de Mehdi Ben Barka
60e commémoration de l’enlèvement et de la disparation de Mehdi Ben Barka
De Lomé à Abidjan, Nicolas Lerner tente de donner un nouveau souffle à la DGSE (LdC)
De Lomé à Abidjan, Nicolas Lerner tente de donner un nouveau souffle à la DGSE (LdC)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog