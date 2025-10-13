Moscou déjoue une attaque terroriste de l'EI coordonnée avec Kiev : rapport

Article originel : Moscow foils ISIS terror attack coordinated with Kiev: Report

The Cradle, 13.10.25

Le Kremlin affirme que l'EI a également mené une attaque terroriste en coordination avec Kiev dans une salle de concert à Moscou en 2024.

Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a déclaré le 13 octobre que ses agents avaient déjoué un attentat terroriste à Moscou planifié par Daech sous la direction des services de renseignement ukrainiens.

Les agents de Daech cherchaient à viser un haut responsable du ministère russe de la Défense à l'aide d'un engin explosif dans une zone densément peuplée de la capitale, a indiqué l'agence dans un communiqué.

« Le FSB a empêché un acte de sabotage et de terrorisme contre l'un des hauts responsables du ministère russe de la Défense, organisé par les services spéciaux ukrainiens en coordination avec les dirigeants de l'organisation terroriste internationale État islamique (interdite en tant qu'organisation terroriste en Russie) », a déclaré le FSB dans son communiqué.

Quatre suspects liés au complot ont été arrêtés, dont un ressortissant d'un pays d'Asie centrale.

Le FSB a déclaré que le plan avait été élaboré par les services secrets ukrainiens et aurait été mis à exécution par un kamikaze recruté par un membre de l'État islamique nommé Saidakbar Gulomov... Lire la suite