Netanyahu a ordonné une attaque de drone contre la flottille Sumud en Tunisie : rapport (The Cradle)

Netanyahu a ordonné une attaque de drone contre la flottille Sumud en Tunisie : rapport
Article originel : Netanyahu ordered drone attack on Sumud Flotilla in Tunisia: Report
The Cradle, 05.10.25
L'envoyé étatsunien Thomas Barrack avait précédemment révélé qu'Israël était derrière l'attaque contre les navires de la flottille au large des côtes tunisiennes... Lire la suite
