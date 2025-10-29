Netanyahu fait voler en éclats le cessez-le-feu à Gaza, et Trump est celui qui perd la face (The Intercept)

Netanyahu fait voler en éclats le cessez-le-feu à Gaza, et Trump est celui qui perd la face

Article originel : Netanyahu Is Blowing Up the Gaza Ceasefire — and Trump Is the One Losing Face

The Intercept, 29.10.25

Netanyahu a ordonné mardi des frappes aériennes sur Gaza, soulevant la question de savoir si les États-Unis lui demanderaient des comptes pour le maintien du cessez-le-feu... Lire la suite