Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Netanyahu ordonne des frappes « immédiates » sur la bande de Gaza accusant le Hamas d'avoir attaqué ses troupes, le Hamas dément. Au moins 11 personnes tuées dans les bombardements (AFP)

par SLT 28 Octobre 2025, 22:14 Gaza Hamas Bombardements Netanyahu Israël Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Netanyahu ordonne des frappes « immédiates » sur la bande de Gaza
AFP, 28.10.25

Israël dit que le Hamas a attaqué ses troupes à Gaza et va le « payer cher »
AFP, 28.10.25

Le Hamas dément avoir attaqué des troupes israéliennes à Gaza
AFP, 28.10.25

Gaza : la défense civile annonce la mort d’au moins 11 personnes dans des bombardements israéliens
Le Monde, 28.10.25

-----------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 28.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 28.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

