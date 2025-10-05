Newsletter n°605

Newsletter contre le racisme, le (néo)colonialisme et l'impérialisme
du lundi 29.09.25 au dimanche 05.10.25
Françafrique
- Dessine-moi ce que l’État français veut cacher. Ben Barka, la disparition (BdA)
- 60e commémoration de l’enlèvement et de la disparation de Mehdi Ben Barka
- Côte d'Ivoire : interdiction des manifestations avant la présidentielle (Africa News)
Emirafrique
- Les FSR utilisent le réseau commercial des Émirats arabes unis pour financer la guerre, selon un rapport de Sentry (Sudan Tribune)
- La guerre de l'ombre des Émirats arabes unis - La force cachée derrière l'effondrement du Soudan (Warfronts)
- Le Soudan accuse les Émirats arabes unis de financer des mercenaires pour combattre aux côtés des rebelles (Financial Times)
Impérialisme
- Les Etats-Unis annoncent avoir frappé un bateau de narcotrafiquants présumés au large du Venezuela, tuant quatre personnes (Le Monde)
- Petro à l’ONU : La politique antidrogue des États-Unis sert à dominer les peuples du Sud (TeleSur)
- La femme d'un homme à bord d'un navire vénézuélien bombardé par Trump affirme que son mari était pêcheur (Common Dreams)
Colonialisme ou/et racisme, antisémitisme, ségrégation
- Dans le Congo de Lumumba, la bande-son mondiale de la solidarité (Afrique XXI)
- Deux morts dans un attentat devant une synagogue à Manchester (OLJ)
- Lecornu le colonial (BdA)
- États-Unis Plus de « woke » ni de « gros » : le chef du Pentagone présente sa nouvelle vision de l'armée (AFP)
- "Chasse aux noirs" : Enquête exclusive sur une soirée d'horreur dans la Creuse (Vidéo)
- Des Africains expulsés des États-Unis vers le Ghana, abandonnés sans papiers au Togo (AFP)
- Amsterdam : une marée humaine vêtue de rouge en soutien aux Palestiniens (AFP)
- Plusieurs milliers de manifestants à Paris pour la libération des otages du Hamas (AFP)
- Netanyahu a ordonné une attaque de drone contre la flottille Sumud en Tunisie : rapport (The Cradle)
- Tony Blair et le déni de la Palestine (Le Monde)
- Israël continue de bombarder Gaza malgré l'ordre de Trump d'« arrêter immédiatement » (The Cradle)
- Les Pays-Bas maintiennent leur interdiction d'export de pièces de F-35 à Israël (AFP)
- Le Hamas se dit prêt à libérer les otages, Trump appelle Israël à cesser de bombarder Gaza (AFP)
- Le Hamas accepte de libérer les otages mais rejette le plan Trump pour le gouvernement de Gaza (MEE)
- Le plan de Trump pour Gaza et la complicité calculée d'Erdogan (The Cradle)
- Tony Blair, proconsul d’un « bureau de rétablissement de la paix » à Gaza (Mondafrique)
- L'ONU qualifie de « farce » l'idée d'une zone de sécurité dans le sud de Gaza (AFP)
- Des étudiants organisent des manifestations dans des dizaines de villes espagnoles pour « mettre fin au génocide » à Gaza (Common Dreams)
- Une centaine de manifestants propalestiniens interpellés devant l'entreprise d'armement d'Euralinks (AFP)
- Les dockers de Gênes et Livourne bloquent une cargaison d'armes israéliennes alors que des manifestations de masse dénoncent le génocide de Gaza (WSWS)
- Le faux plan de paix de Trump pour enterrer la Palestine (Le Media)
- Gaza : Israël bloque la route menant à la ville de Gaza, le ministre de la défense donne une « dernière occasion » aux habitants de s’enfuir (Le Monde)
- Flottille pour Gaza : Israël dit avoir stoppé "plusieurs navires" sans dommages (AFP)
- La technologie israélienne a inventé « les Algorithmes du sang » (Mondafrique)
- Un juge estime que Rubio et Noem ont délibérément pris pour cible des militants pro-palestiniens afin de museler leur liberté d'expression (The Intercept)
- Plan Trump pour Gaza : malgré la pression, le Hamas rechigne à signer un accord en forme de reddition (Le Monde)
- « Revirement spectaculaire » : un sondage du New York Times révèle que le soutien des États-Unis à Israël a chuté (Common Dreams)
- Dans l’accord de Trump, le diable ne se cache pas que dans les détails (OLJ)
- Netanyahu présente ses excuses au Qatar pour l’attaque de Doha (AFP)
- Les dockers italiens s'engagent à « bloquer toute l'Europe » pour défendre la flottille d'aide à Gaza (The Cradle)
-Samy Cohen, politiste : « Pour l’armée israélienne, épargner des civils ne fait plus partie des options » (Le Monde)
- Trump dit être « très confiant » sur la possibilité d'un accord à Gaza (OLJ)
- Blair nouveau gouverneur pour Gaza ? L'ancien premier ministre serait prêt à diriger Gaza selon Le Monde
Médias et liberté d'expression
- Taxer les milliardaires… et les déposséder des médias ! (Acrimed)
- Pourquoi les médias sont obsédés par Kirk alors qu'Israël assassine un Premier ministre (MintPress News)
- Fiché en 2023 par Conspiracy Watch, Bing, Ducduckgo et Qwant continuent de nous stigmatiser en tête de leurs résultats, Google finit par s'abstenir...
- Opposition médiatique mais connivences éditoriales : la «drôle de guerre» de France Télévisions avec l'extrême droite (Blast)
- Le chef du Parti des travailleurs de Grande-Bretagne, George Galloway, arrêté à Londres en vertu de la législation antiterroriste (WSWS)
- Réseaux sociaux. YouTube va verser 22 millions de dollars pour solder un contentieux avec Trump suite à la fermeture de son compte en 2021 (AFP)
- Quand des moteurs de recherche affichent la note infamante de Conspiracy Watch sur le blog de SLT en deuxième position de leurs résultats
- Un juge britannique rejette l'accusation de « terrorisme » contre le rappeur Kneecap (The Cradle)
Côte d'Ivoire
- Côte d’Ivoire : deux cadres du PPA-CI placés en détention, le parti de Laurent Gbagbo dénonce un « harcèlement politique » (Afrik.com)
Madagascar
- Madagascar : 22 morts dans les manifestations, le président dissout le gouvernement (Africa News)
Maroc
- Maroc. Septième jour consécutif de mobilisation à l'appel d'un collectif de jeunes : « Nous ne voulons pas la Coupe du monde, la santé est prioritaire » (AFP/Le Monde)
- GenZ212. Corruption, népotisme au Maroc : pourquoi la jeunesse se soulève contre le régime ? (Vidéo)
RDC
- La RDC résiste aux injonctions étatsuniennes sur les minerais (Africa News)
- En RDC, l’ancien président Joseph Kabila condamné par contumace à la peine de mort
Soudan
- Au Soudan, « deux projets qui n’ont rien à voir avec la démocratie » (Afrique XXI)
- Des missiles sol-air et des drones meurtriers se répandent sur les champs de bataille soudanais (The Washington Post)
- Soudan : 95 morts de faim et de maladie dans un camp de réfugiés de l'ouest du pays au cours des 40 derniers jours (ONG)
Iran
- Pouvoir, pression et partenariat : le prochain chapitre nucléaire de l'Iran avec la Russie (The Cradle)
Syrie
- La Syrie désigne le premier Parlement post-Assad lors d'un processus contesté (AFP)
- Élections sans électeurs : la plupart des Syriens « ignorent » l'existence des élections législatives de dimanche (The Cradle)
- Une délégation syrienne à Moscou pour renforcer la coopération en matière de défense (The Cradle)
Divers
- Gouvernement Lecornu : la liste des 18 ministres nommés dimanche soir : Dati, Retailleau, Darmanin, Valls et Borne restent, Le Maire revient
- Menaces et magouilles et cie... Comment la macronie livre l'Assemblée au RN pour se sauver (Vidéo)
- Affaire Darmanin : la vidéo qui jette le doute sur la probité de la procédure pour viol (Blast)
- L'État policier étatsunien unifié est arrivé (The Intercept)
- « Gilet jaune » tabassée à Marseille : six policiers mis en examen (Le Monde)
- Trump qualifie les membres des cartels de « terroristes ». Ils sont armés de balles provenant d'une usine de l'armée étatsunienne (The Intercept)
- L’Allemagne et la Belgique touchées à leur tour par des survols de drones suspects (Le Monde)
- Apple retire de l'AppStore des applications pour localiser la police de l'immigration étatsunienne (AFP)
- Budget : quand le gouvernement s’assoit sur les décisions du Parlement (Le Monde)
- Trump exhorte les généraux à combattre « l'ennemi de l'intérieur » (AFP)
- Trump juge que ce serait « une insulte » contre les Etats-Unis s'il ne recevait pas le Nobel de la paix (AFP)
- Ignorant la décision de justice, Trump envoie des troupes à Portland pour briser le « siège » imaginaire d'Antifa (The Intercept)
- France. Techniques de renseignement : le réalisme du contrôleur face à la gourmandise de la DGSI (IO)
- La Cour européenne relance l’affaire Darmanin (Blast)
- L'Oregon intente un procès pour empêcher Trump de déployer l'armée à Portland (AFP)