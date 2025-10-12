Newsletter n°606

Newsletter contre le racisme, le (néo)colonialisme et l'impérialisme
du lundi 06.10.25 au dimanche 12.10.25
Françafrique
- « Les Camerounais·e·s se souviendront que la France a soutenu Paul Biya » (Survie)
- Charles Onana dénonce le pillage et la manipulation de l’Afrique par la France et l’Occident (VIDÉO)
- Présidentielle ivoirienne, la marche de l’opposition de ce 11 octobre interdite (Mondafrique)
- Françafrique. Biya brigue un 8ème mandat à 92 ans et Ouattara un 4ème mandat, les principaux opposants Gbagbo et Thiam écartés des élections
Etatsunafrique
- Le Burkina Faso refuse d’accueillir les migrants expulsés des États-Unis (Africa News)
- Trump va réduire le nombre de réfugiés à un niveau historiquement bas, les Sud-Africains blancs occupant la plupart des places (Common Dreams)
Europafrique
- Le Tchad retire la gestion de ses parcs naturels à l’ONG sud-africaine African Parks (Le Monde)
Emirafrique
- Le réseau d'affaires des FSR aux Émirats arabes unis (The Sentry)
- Un nouveau rapport établit un lien entre « RSF Conflict Gold » et une entreprise des Émirats arabes unis (All Africa)
- Vitol pris entre deux feux alors que les Émirats arabes unis bloquent les livraisons de pétrole soudanais (Financial Times)
- Soudan du Sud : les Émirats arabes unis arrêtent le commentateur politique sud-soudanais Samuel Peter Oyay (All Africa)
Colonialisme ou/et racisme, xénophobie
- La police de l'immigration et des douanes, ICE, maintiendra en détention les immigrées dans une prison accusée d'avoir perpétré des procédures gynécologiques « excessives et invasives » (The Intercept)
- Attaque de la synagogue de Manchester : l'assaillant avait fait allégeance au groupe Etat islamique (AFP)
- La France au révélateur des « outre-mer » (Afrique XXI)
- Des documents révèlent que les États arabes ont renforcé leur coopération avec l'armée israélienne pendant la guerre à Gaza tout en dénonçant la guerre (Washington Post)
- Des documents étatsuniens divulgués révèlent l'existence d'un pacte militaire secret entre Israël et les pays arabes visant l'Iran pendant le génocide de Gaza : rapport (The Cradle)
- L’accord de « cessez-le-feu » comprend l’occupation permanente de Gaza par Israël (WSWS)
- Les médias israéliens font état d'une « clause secrète » dans l'accord de cessez-le-feu à Gaza dont personne ne parle (Mondoweiss)
- Trois Palestiniens de Cisjordanie racontent leur expérience des prisons israéliennes : « La faim et la torture étaient notre lot quotidien » (Le Monde)
- Samantha Power a secrètement collaboré avec Israël pour renforcer le rôle de l'ONU, selon des courriels divulgués (The GrayZone)
- Les manifestations contre le génocide de Gaza se poursuivent dans le monde, le gouvernement Starmer attaque les manifestations sur les campus britanniques (WSWS)
- Le plan de Trump visant à priver les Palestiniens de tout droit de regard sur leur avenir (The Intercept)
- Marwan Barghouti, le « Mandela » palestinien que l’État hébreu refuse de libérer (OLJ)
- Deux ans de génocide depuis un petit coin de Palestine (Common Dreams)
- Plan Trump. Accord entre Israël et le Hamas sur la première phase du plan Trump, une étape majeure (AFP)
- L'Eurodéputée Rima Hassan affirme avoir été « battue » par des policiers israéliens (Le Figaro/AFP)
- Washington dépense 34 milliards de dollars pour soutenir Israël dans les guerres postérieures au 7 octobre : rapport (The Cradle)
- Gaza : le Salon du Bourget assigné en justice sur la base de complicité de crime de guerre et génocide (Le Monde)
- Deux ans de génocide à Gaza : des associations lancent un recours inédit contre l’organisateur du Salon du Bourget (BdA)
- Un manifestant palestinien de premier plan décède en détention à Bruxelles (The Intercept)
- Le retour de Blair : Gaza sous tutelle coloniale (The Cradle)
- Les mères de Gaza donnent la vie à la prochaine génération de Palestiniens malgré le génocide (The Intercept)
- Une minute de silence en Israël pour le deuxième anniversaire du 7-Octobre, sur fond de négociations en Égypte (AFP)
- Pourquoi la FIFA et l'UEFA n'ont pas suspendu Israël ? (Vidéo)
- Des militants suisses dénoncent des « conditions de détention inhumaines » en Israël (AFP)
Impérialisme
- Le prix Nobel de la guerre impérialiste et du changement de régime est décerné à María Corina Machado, marionnette vénézuélienne de Washington (WSWS)
- Permis de tuer : les exécutions extrajudiciaires de Trump (The Intercept)
- La Maison Blanche fustige le Comité Nobel après l'attribution du « prix de la paix » à une alliée d'extrême droite vénézuélienne plutôt qu'à Trump. Elle avait appelé à une intervention militaire US et israélienne au Vénézuela (The Cradle)
- Palestine La colonisation en Cisjordanie est « une menace existentielle pour l'État de Palestine », dénonce Macron (AFP)
- 80 ans de mensonges : les États-Unis admettent enfin qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas besoin de bombarder Hiroshima et Nagasaki (The Intercept)
- Fetterman est le seul démocrate à voter contre le blocage des attaques contre les bateaux transportant de la drogue dans les Caraïbes (The Intercept)
Médias
- Les espions des réseaux sociaux démasqués : des profils disparaissent après un article de MintPress (MintPress News)
- Le PDG de Telegram, Pavel Durov, met en garde le monde contre un avenir « sombre et dystopique » et affirme que nous sommes sur la voie de l'autodestruction (The Economic Time)
- La France déclenche une guerre contre la liberté : l’alerte inquiétante de Pavel Durov (Pause-actus)
- Interview de Lecornu par Salamé : l'ombre de Glucksmann (Arrêt sur images)
- Le huitième front : le Dôme de fer numérique d'Israël et la bataille narrative (The Cradle)
- Un photographe de l'AFP blessé dans une attaque de colons israéliens en Cisjordanie (AFP)
- Info ou intox ? Selon France Soir, l’Élysée menacerait France-Soir afin d'étouffer la vérité sur la santé de Macron (Vidéo)
- Notre journaliste a été kidnappé par Israël, la macronie se tait (Vidéo)
- Avec ou sans Israël ? L’Eurovision 2026 devient un gigantesque casse-tête pour l’Autriche (le Monde)
- Le nouveau propriétaire de CBS, David Ellison, a rencontré un haut gradé de l'armée israélienne dans le cadre d'un plan visant à espionner les Etatsuniens (Mondoweiss)
Soudan
- Guerre au Soudan : assiégée par les Forces de soutien rapide, la ville d’El-Fasher bombardée et affamée (Le Monde)
Yemen
- Le Yémen devient le front décisif dans la lutte étatsuno-israélienne pour le contrôle régional (The Cradle)
- Comment les Émirats arabes unis ont construit un réseau de bases pour contrôler le golfe d'Aden (MEE)
Syrie
- Les Alaouites syriens protestent contre les enlèvements d'enfants et les meurtres sectaires (The Cradle)
- En 2016, l'Assemblée nationale hormis le PS qualifiait l'Etat islamique de "génocidaire", En 2025, une Française revenue de Syrie sera jugée à Paris pour génocide (AFP/Reuters)
- En Syrie, le nouveau Parlement critiqué pour la faible représentation des femmes et des minorités (Le Monde)
- Les meurtres et les enlèvements se poursuivent en Syrie après le retour de Chareh de New York (The Cradle)
Iran
- Un journaliste révèle que le Mossad était « en contact depuis le tout début » avec les tueurs du Premier ministre italien (The GrayZone)
Venezuela
Divers
- La description « déconnectée de la réalité » que fait Trump de Portland ridiculisée par les autorités locales (Common Dreams)
- Qui suis-je ? Le matin je démissionne, le soir je considère que "ma mission est terminée" et 5 jours plus tard je rempile !
- Emmanuel Macron maintient Sébastien Lecornu à Matignon, malgré l’hostilité des partis (Le Monde)
- Le secrétaire général de l'Elysée, Rachida Dati et une conseillère de Macron assistent au pot de départ en prison de Sarkozy (Libération)
- Fin de règne (Blast)
- Le RN ouvre la voie à un « accord de gouvernement » potentiellement inédit avec la droite (Le Monde)
- Fabriquer le consentement : le manuel de propagande et de pouvoir de l'industrie agroalimentaire (Off Guardian)
- États-Unis : Donald Trump appelle à emprisonner le maire de Chicago et le gouverneur de l'état (Le Figaro)
- « Illégal... Inconstitutionnel... Dangereux... Inacceptable » : les troupes de la Garde nationale du Texas envahissent l'Illinois (Common Dreams)
- Champ de bataille étatsunien. La guerre de Trump contre l'ennemi intérieur, le peuple étatsunien (Off Guardian)
- Après la démission de Sébastien Lecornu, 70 % des Français demandent à présent la démission d’Emmanuel Macron (La Dépêche)
- [Vidéo] Edouard Philippe et Gabriel Attal lâchent Macron. Philippe demande une élection présidentielle anticipée (Le Monde/Paris Match/ CNews)
- [Vidéo] Sébastien Lecornu démissionne de son poste de premier ministre (Le Figaro)
- Le gouvernement Lecornu qui compte douze membres du gouvernement Bayrou sur dix-huit menacé d'implosion (Le Monde)
