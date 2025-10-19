Newsletter n°607

Newsletter contre le racisme, le (néo)colonalisme et l'impérialisme
du lundi 13.10.25 au dimanche 19.10.25
Françafrique
- Perenco : le groupe pétrolier bientôt jugé en France pour « préjudice écologique » en RDC (Disclose)
- À Madagascar, une nouvelle ingérence de la France (Afrique XXI)
- Les exfiltrations, une tradition françafricaine (Afrique XXI)
- L'ombre française ravive la colère contre l'ex-colonisateur (AFP)
- [Vidéo] Assassinat du juge Borrel : Elisabeth Borrel raconte 30 ans de combat sur Au Poste (Survie)
- Du Rwanda à Gaza. Complicités de génocides (BdA)
- [Vidéo] Madagascar : le président Andry Rajoelina a été exfiltré par un avion militaire français "parce qu'il est Français" (RFI/Libération)
- Sarkozy sera incarcéré le 21 octobre à la prison de la Santé à Paris (AFP)
Etatsunafrique
- Ghana-USA. Le deal de la honte (Afrique XXI)
Emirafrique
- Les attaques de drones au Darfour et à Port Soudan reflètent les tensions croissantes entre la Turquie et les Émirats arabes unis (Africa Defense Forum)
- Pourquoi les Émirats arabes unis ne mettent-ils pas fin à la guerre au Soudan ? (Foreign Policy)
- Soudan : cinq raisons pour lesquelles les Émirats arabes unis sont obsédés par le Soudan (People's Dispatch)
Turcafrique
- Soudan : l’ombre de la Turquie d'Erdogan plane sur la guerre civile (JDD)
Colonialisme ou/et racisme, xénophobie
- L’épopée Nkrumah du Ghana à Harlem (Afrique XXI)
- Massacre du 17 octobre 1961 : la répression meurtrière de la police contre les algériens (Vidéo)
- Commémoration du crime d’Etat du 17 octobre 1961 (Survie)
- Sénégal. Le massacre de tirailleurs par l'armée française en 1944 a été « prémédité » et « camouflé », selon un rapport officiel (AFP)
- « La République ne déboulonnera pas de statues ». Les biscuits mémoriels du président Macron (Le Monde diplomatique)
- Il a tweeté que Charlie Kirk « ne restera pas dans les mémoires comme un héros ». Le département d'État lui a retiré son visa (The Intercept)
- Documentation nazie et propos racistes : un officier de l’armée de terre éjecté (Blast)
- Israël suspend l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et lance de nouvelles frappes dans le sud de la bande de Gaza (AFP)
- Le Hamas affirme que la destruction « aveugle » de Gaza par Israël est à l'origine du retard pris dans la localisation des corps des prisonniers (MEE)
- Les responsables de Gaza accusent officiellement Israël de vol d'organes et exigent une enquête internationale (The Cradle)
- Israël massacre 11 membres d'une famille palestinienne dans la violation la plus meurtrière du cessez-le-feu à Gaza (Common Dreams)
- Vente d’armes : livraison imminente de matériel français vers Israël (Disclose)
- Justice internationale. Mandat d'arrêt contre Netanyahu : la CPI rejette une demande d'appel israélienne (AFP)
- Des soldats israéliens révèlent que des milliers de tonnes d'aide humanitaire ont été « enterrées et brûlées » à Gaza alors que la famine s'abattait sur la bande de Gaza (The Cradle)
- Marwan Barghouti battu par des gardiens de prison, affirme son fils (AFP)
- Israël rend les corps de prisonniers palestiniens présentant « des signes de torture, de mutilation et d'exécution » (Common Dreams)
- Zohran Mamdani a fait avancer le consensus libéral sur la Palestine. La gauche n'est pas satisfaite (The Intercept)
- Trump menace « d'aller tuer » les membres du Hamas (AFP)
- Netanyahu au tribunal pour une nouvelle audience dans son procès pour corruption (AFP)
- Violations croissantes du cessez-le-feu par Israël à Gaza (The Intercept)
- Israël a créé de fausses vidéos en 3D des « tunnels du Hamas » pour justifier ses attaques contre les hôpitaux de Gaza, selon un rapport (The Cradle)
- Gaza. Les responsables du « génocide » doivent être jugés, estime le Premier ministre espagnol (AFP)
- Trump se vante à la Knesset des armes qu'il a données à Netanyahu lors de la guerre génocidaire israélienne à Gaza [Vidéo]
- Des milliardaires, des sionistes et un responsable de l'ONU au sein de l'équipe proposée par Tony Blair pour Gaza (MEE)
- Gaza : après la libération des 20 derniers otages vivants, Israël dit avoir relâché 1 968 prisonniers palestiniens (le Monde)
- Trump dit que la guerre à Gaza est « terminée ». Le Hamas a remis sept otages vivants à la Croix-Rouge (AFP)
Impérialisme
- L'arc méditerranéen : le nouveau front de guerre de Washington pour encercler la Chine et la Turquie (The Cradle)
- Deux survivants d'une attaque contre un bateau deviennent les premiers prisonniers connus dans la guerre menée par Trump contre les « narcoterroristes » (The Intercept)
- Le Pentagone apprend qu'il n'est pas si facile de couler un bateau (The Intercept)
- Le Venezuela, sous la pression des Etats-Unis, renforce sa présence militaire à la frontière colombienne (Le Monde)
- Trump approuve des opérations de la CIA contre le Venezuela qui proteste (AFP)
- 27 personnes tuées. « Ce sont des meurtres » : Trump condamné après avoir fait exploser un autre bateau au large des côtes vénézuéliennes (Common Dreams)
Médias
- « Quand nous sommes tous des ennemis de l’État » (Afrique XXI)
- En Italie, la voiture d'un journaliste renommé explose près de Rome sans faire de vitimes (Le Monde)
- Jack Lang rembobine son film financé par Jeffrey Epstein (Le Canard enchainé)
- Socialiste, propalestinien, et demain maire de New York ? (Le Monde diplomatique)
- Universités. Un rapport français dresse le constat de reculs inquiétants pour la liberté académique dans le monde (AFP)
- Des documents falsifiés du KGB utilisés pour salir la réputation d'un journaliste au Parlement canadien (The Walrus)
- Les médias rejettent des restrictions d'informer voulues par le Pentagone (AFP)
- Fonds Marianne. L'audition calamiteuse de Marlène Schiappa (Vidéo)
- Hommage aux professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard (Eduscol)
- L'Eurovision annule son vote sur une possible suspension d'Israël suite aux « développements » à Gaza (AFP)
- Jt de 20h de France 2. En plein direct de Tel Aviv, une fan de Netanyahu crie "Macron démissionne, Macron rentre chez toi, vous êtes des antisémites !"
Economie
- Trump qualifie les droits de douane de 100 % imposés à la Chine de « non viables » après la panique sur les marchés (The Cradle)
Soudan
- Soudan : « De la nourriture à brûler » - Le gouvernement étatsunien détruit des stocks d'aide alimentaire périmés alors que le Soudan est frappé par la famine (All Africa)
- Soudan : l’ombre de la Turquie d'Erdogan plane sur la guerre civile (JDD)
- Pourquoi les Émirats arabes unis ne mettent-ils pas fin à la guerre au Soudan ? (Foreign Policy)
- Soudan. L'armée et des témoins font état de frappes de drones sur la capitale (AFP)
- Au moins 20 civils tués dans un raid aérien mené par l'armée de l'air soudanaise dans le nord du Darfour (All Africa)
- Soudan : cinq raisons pour lesquelles les Émirats arabes unis sont obsédés par le Soudan (People's Dispatch)
- Les forces des FSR soutenues par les Émirats arabes unis tuent plus de 60 civils dans un refuge soudanais (5pillarsuk)
- « France 24 corrobore les affirmations étatsuniennes concernant l'utilisation d'armes chimiques au Soudan » (All Africa)
Madagascar
- Face à la mobilisation «Génération Z», l’armée malgache renverse le régime Rajoelina (WSWS)
- Madagascar : le président Andry Rajoelina se dit en « lieu sûr » après le ralliement de l’armée aux manifestations de la jeunesse (Le Monde)
- Madagascar : des mutins revendiquent le contrôle des forces armées (Africa News)
Syrie
- « Ils sont venus pour nous tuer » : comment les forces de sécurité syriennes ont massacré des Alaouites à Brabishbo (The Cradle)
Venezuela
- Le Venezuela, sous la pression des Etats-Unis, renforce sa présence militaire à la frontière colombienne (Le Monde)
- 27 personnes tuées. « Ce sont des meurtres » : Trump condamné après avoir fait exploser un autre bateau au large des côtes vénézuéliennes (Common Dreams)
Iran/ Israël
- Une analyse révèle qu'un bunker militaire israélien secret situé sous une tour de Tel Aviv a été frappé par l'Iran (The GrayZone)
Guerre en Ukraine
- Trump rétropédale sur les missiles Tomahawk pour l’Ukraine après son échange avec Poutine (Libération)
- Des documents falsifiés du KGB utilisés pour salir la réputation d'un journaliste au Parlement canadien (The Walrus)
- Moscou déclare avoir déjoué une attaque terroriste de l'Etat islamique coordonnée avec Kiev : rapport (The Cradle)
Big Pharma ou/et Grippe
- Grippe: la Haute autorité de santé va se prononcer sur l'obligation vaccinale des personnels de santé (AFP)
- Emmanuel Macron offre un traitement de faveur à Sanofi (Le Canard enchaîné)
- Opioïdes, business & addiction : Oxycontin, Big Pharma, McKinsey et Publicis (Vidéos)
Culture
- Ntjam Rosie - Morning glow (Vidéo)
Divers
- Casse à la Lupin au Louvre
- Lecornu, Attal, Philippe : jeu de massacre en macronie (Vidéo)
- De suspect à victime : la stratégie payante du ministre Darmanin (Blast)
- Etats-Unis. La guerre omniprésente de Trump : une insurrection contre la Constitution (Off Guardian)
- Trump invente une histoire de combat au corps à corps entre des soldats et des enfants gangsters à Washington (The Intercept)
- [Vidéo] Un sauvetage de Lecornu ? Pourquoi le PS ne censure pas le gouvernement (Le Media)
- Mort d’Yvan Colonna : une enquête visant l’administration pénitentiaire classée sans suite (Le Monde)
- [Vidéo] Macron-Lecornu II, pourquoi c’est terminé avant d’avoir commencé (Le Media)
- L’agonie du présidentialisme à la française (Blast)