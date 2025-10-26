Newsletter n°608

Newsletter contre le racisme, le (néo)colonialisme et l'impérialisme
du lundi 20.10.25 au dimanche 26.10.25
Françafrique
- [Vidéo] Révolte à Madagascar : la "Gen Z" fait vaciller la françafrique (Le Media)
- Alassane Ouattara, l’homme de la France en Côte d’Ivoire. L’allié idéal de Paris (Afrique XXI)
- Comment l'Etat français sous Nicolas Sarkozy a installé en 2011 le néogouverneur Ouattara en Côte d'Ivoire et arrêté puis transféré Gbagbo à la CPI (Vidéos)
- Françafrique. D'Alassane Ouattara à Paul Kagame, pluie de soutiens pour Nicolas Sarkozy (AI)
- [Vidéo] Opération "Sauver Sarko", les coulisses d'un fiasco. Nouvelle affaire pour délit de subornation de témoin (France 2)
- Thomas Sankara raconté par Thomas Borrel (Vidéo)
- Alassane Ouattara, l’homme de la France en Côte d’Ivoire. Comment Ouattara a patiemment tissé son réseau à Paris (Afrique XXI)
- Tout savoir sur la Françafrique (Vidéo)
- Nicolas Sarkozy accompagné en prison de deux officiers de sécurité (Le Monde)
- Une élection présidentielle sous contrôle le 25 octobre. En Côte d’Ivoire, la « Françafrique » sévit encore (Le Monde diplomatique)
- Les complots de la DGSE en Afrique : Felix Moumié, Dulcie September... (Vidéo)
- Madagascar : Parachute françafricain (BdA)
- Nicolas Sarkozy a rejoint la prison de la Santé pour y être incarcéré après sa condamnation dans l’affaire des financements libyens (Le Monde)
Emirafrique
- Comment les Émirats arabes unis tentent de contrôler le discours sur le génocide au Soudan (Analyst News)
- Le gouverneur du Darfour affirme que le gouvernement soudanais manque de vision pour mettre fin à la guerre et critique les Émirats arabes unis : « Comment peuvent-ils participer à une médiation visant à mettre fin à la guerre alors qu'ils en sont à l'origine ? » (Sudan Tribune)
- Embargo des EAU : La livre soudanaise se déprécie après l'interdiction des vols au départ du Soudan vers les Émirats arabes unis qui frappe les exportations d'or (TRT Afrika)
- Les Émirats arabes unis pourraient mettre fin à la guerre menée par les Forces de Soutien Rapide au Soudan (Foreign Policy)
Colonialisme ou/et racisme
- Antibes : Le local de la CGT tagué de croix gammées et d’inscriptions antisémites, une plainte déposée (20 minutes)
- Valence : au procès de Marion Maréchal pour diffamation, le procureur dérape (Blast)
- Israël: le Parlement ouvre la voie à une annexion de la Cisjordanie (RFI)
- Israël : les députés ne veulent pas de commission d’enquête sur le 7 octobre (Blast)
- La Cour Internationale de Justice rejette les allégations israéliennes concernant l'UNRWA et ordonne aux responsables de fournir davantage d'aide à Gaza (Common Dreams)
- Gaza, deux semaines après le « cessez-le-feu » : meurtres incessants, restrictions humanitaires, famine (Drop Site News)
- Gaza. Le plan de trêve est insuffisant face au « génocide », selon l'experte de l'ONU Francesca Albanese (AFP)
- Un groupe britannique de défense des droits humains demande la poursuite judiciaire de citoyens servant dans l'armée israélienne (The Cradle)
- Alors qu'Israël bombardait Gaza, Amazon faisait affaire avec ses fabricants de bombes (The Intercept)
- Un nouveau sondage montre que 60 % des citoyens étatsuniens soutiennent la reconnaissance de la Palestine (The Cradle)
- Israël rend 195 cadavres à Gaza, dont beaucoup sont mutilés, les mains liées et présentent des signes de torture (Mondoweiss)
- Le Parlement israélien vote pour l'examen de projets de loi visant à annexer la Cisjordanie (AFP)
- « Pas de Palestiniens innocents ». Le consentement israélien au génocide (Le Monde diplomatique)
- La guerre menée par Israël contre les Palestiniens en Cisjordanie s'intensifie après le cessez-le-feu à Gaza (Mondoweiss)
- Gaza est toujours sous le feu, et la dissidence aux États-Unis est attaquée (Mondoweiss)
- « Une véritable menace stratégique » : l'émigration des Israéliens atteint des chiffres records (The Cradle)
- Cessez-le-feu à Gaza. Netanyahu affirme qu'Israël a largué 153 tonnes de bombes sur la bande de Gaza dimanche (AFP)
- Israël annonce la réouverture du point de passage de Kerem Shalom avec Gaza (AFP)
Impérialisme
- Un navire de guerre étatsunien prend amarre à Trinité-et-Tobago, face au Venezuela (AFP)
- Dans les coulisses de la campagne de Marco Rubio en faveur d'un changement de régime au Venezuela. Peu ou pas de Fentanyl en provenance du Venezuela selon les services de renseignement US (Dropesitenews)
- Washington accentue la pression sur le Venezuela, un navire militaire étatsunien attendu à proximité (AFP)
- Les États-Unis ne prennent même plus la peine de recourir à leurs mensonges habituels pour vendre leur guerre de changement de régime au Venezuela (The Intercept)
- Colombie. Washington a frappé un bateau d'une guérilla, Trump suspend des aides (AFP)
Médias
- Depuis un mois, Microsoft-Bing et ses vassaux Duckduckgo et Qwant nous fichent en tête de leurs résultats de recherche comme "site conspirationniste"
- Les poursuites absurdes contre un homme qui a publié un mème sur Charlie Kirk actuellement incarcéré (The Intercept)
- Avis de tempête sur l’AFP (Blast)
- Des manifestants « Antifa » accusés de terrorisme pour une activité protégée par la Constitution (The Intercept)
- Emprisonnement de Sarkozy. France info évoque des Français partagés, France 24 évoque un sondage favorable des Français à son incarcération à 58%. Selon France Info il n'aura pas de fouilles corporelles, sur France 24 il en aura.
Soudan
- Soudan, Les paramilitaires du FSR annoncent la prise de la ville assiégée d'el-Facher (AFP)
- Soudan du Sud : la situation sécuritaire s'empire, selon un rapport officiel (Africa News)
- Le gouverneur du Darfour affirme que le gouvernement soudanais manque de vision pour mettre fin à la guerre et critique les Émirats arabes unis : « Comment peuvent-ils participer à une médiation visant à mettre fin à la guerre alors qu'ils en sont à l'origine ? » (Sudan Tribune)
- Embargo des EAU : La livre soudanaise se déprécie après l'interdiction des vols au départ du Soudan vers les Émirats arabes unis qui frappe les exportations d'or (TRT Afrika)
- Soudan: une nouvelle attaque de drones des paramilitaires vise l'aéroport de Khartoum (AFP)
- Les Émirats arabes unis pourraient mettre fin à la guerre menée par les Forces de Soutien Rapide au Soudan (Foreign Policy)
Côte d'Ivoire
- Alassane Ouattara, l’homme de la France en Côte d’Ivoire. L’allié idéal de Paris (Afrique XXI)
- En Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara verrouille le scrutin présidentiel (Le Monde)
- Comment l'Etat français sous Nicolas Sarkozy a installé en 2011 le néogouverneur Ouattara en Côte d'Ivoire et arrêté puis transféré Gbagbo à la CPI (Vidéos)
- Françafrique. D'Alassane Ouattara à Paul Kagame, pluie de soutiens pour Nicolas Sarkozy (AI)
- Alassane Ouattara, l’homme de la France en Côte d’Ivoire. Comment Ouattara a patiemment tissé son réseau à Paris (Afrique XXI)
- Une élection présidentielle sous contrôle le 25 octobre. En Côte d’Ivoire, la « Françafrique » sévit encore (Le Monde diplomatique)
- Laurent Gbagbo, le grand absent de la campagne présidentielle ivoirienne (Mondafrique)
Libye
- Nicolas Sarkozy a rejoint la prison de la Santé pour y être incarcéré après sa condamnation dans l’affaire des financements libyens (Le Monde)
Madagascar
- [Vidéo] Révolte à Madagascar : la "Gen Z" fait vaciller la françafrique (Le Media)
- Madagascar : l'ex-président franco-malgache Andry Rajoelina perd sa nationalité malgache (Africa News)
- Madagascar : Parachute françafricain (BdA)
Cameroun
- Cameroun : Tchiroma crie à la fraude et appelle à une mobilisation pacifique, émoi après la mort d'une enseignante dans les manifestations à Garoua (Africa News)
- Élection présidentielle 2025 au Cameroun. Anicet Ekane : « Si le régime Biya persiste, ce sera une incitation à la révolte » (Afrique XXI)
RDC
- Kinshasa en passe de remporter la première manche dans sa bataille pour réguler le cobalt (AI)
Burkina Faso
- Thomas Sankara raconté par Thomas Borrel (Vidéo)
Yemen
- Yemen. Autonomie du Hadhramaout : aspiration locale ou bras de fer entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ? (The Cradle)
Syrie
- L'État islamique renaît en Syrie, comblant le vide laissé par les États-Unis et l'effondrement du régime d'Assad (Wall Street Journal)
- Syrie. Le premier procès en France lié au génocide des Yazidis en Syrie s'ouvrira en mars (AFP)
- Un troisième mandat d'arrêt délivré à Paris contre Bachar al-Assad (AFP)
- Syrie. Selon The New Arab, les forces US ont tué un chef djihadiste d'HTS actuellement au pouvoir pensant qu'il s'agissait d'un chef de l'Etat islamique
- Londres révoque le statut « d'organisation terroriste » de Hay'at Tahrir el-Cham (AFP)
- Règle du tampon en caoutchouc : le parlement syrien est conçu pour obéir, pas pour représenter (The Cradle)
Venezuela
- Un navire de guerre étatsunien prend amarre à Trinité-et-Tobago, face au Venezuela (AFP)
- Dans les coulisses de la campagne de Marco Rubio en faveur d'un changement de régime au Venezuela. Peu ou pas de Fentanyl en provenance du Venezuela selon les services de renseignement US (Dropesitenews)
- Washington accentue la pression sur le Venezuela, un navire militaire étatsunien attendu à proximité (AFP)
Arabie saoudite
- La voie vers la normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël menace de provoquer une rupture régionale (The Cradle)
Guerre en Ukraine / Russie
- Guerre Russie-Ukraine. L'armée russe revendique la prise de quatre villages dans l'est de l'Ukraine (AFP)
- Après les sanctions US-UE contre la Russie, Medvedev fustige le "pacificateur bavard" et déclare “Trump est désormais engagé dans la guerre contre la Russie”
- Le Japon rejette l'appel des États-Unis à suspendre ses importations d'énergie russe (The Cradle)
- Donald Trump a exhorté Volodymyr Zelenskyy à accepter les conditions de Poutine sous peine d'être « détruit » par la Russie (Financial Times)
- Volodymyr Zelensky assure être prêt à se joindre à Donald Trump et Vladimir Poutine à Budapest (Le Monde)
Divers
- Nicolas Sarkozy, champion du (passe) droit (Blast)
- [Vidéo] Les incroyables images de la fuite des voleurs du Louvre avec leur butin (7sur7.be)
- Le président de la mosquée de Pessac relaxé des accusations d’« apologie du terrorisme » (Blast)
- Nicolas Sarkozy accompagné en prison de deux officiers de sécurité (Le Monde)
- Retraites : Emmanuel Macron sème le doute, compliquant la tâche de Sébastien Lecornu (Le Monde)
- Macron a reçu Sarkozy à l'Elysée avant son incarcération demain, Darmanin ira le visiter (AFP/Le Monde)
- [Vidéo] Des milliers de manifestants défilent dans les rues de Londres pour protester contre le projet d'identification numérique (Sky News)