Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Nicolas Sarkozy, champion du (passe) droit (Blast)

par SLT 26 Octobre 2025, 11:20 Sarkozy Prison Darmanin France Articles de Sam La Touch

Nicolas Sarkozy, champion du (passe) droit
Blast, 25.10.25

Il y a des justiciables comme tout le monde, et puis il y a Nicolas Sarkozy. Depuis plus d’une décennie, l’ancien président de la République incarne presque à lui seul une justice à deux vitesses : celle qui oppose le citoyen ordinaire à ceux qui ont jadis tutoyé les sommets de l’État. Tribune...Lire la suite

-----------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 26.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 26.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Comment l'Etat français sous Nicolas Sarkozy a installé en 2011 le néogouverneur Ouattara en Côte d'Ivoire et arrêté puis transféré Gbagbo à la CPI (Vidéos)
Comment l'Etat français sous Nicolas Sarkozy a installé en 2011 le néogouverneur Ouattara en Côte d'Ivoire et arrêté puis transféré Gbagbo à la CPI (Vidéos)
Françafrique. D'Alassane Ouattara à Paul Kagame, pluie de soutiens pour Nicolas Sarkozy (AI)
Françafrique. D'Alassane Ouattara à Paul Kagame, pluie de soutiens pour Nicolas Sarkozy (AI)
[Vidéo] Opération "Sauver Sarko", les coulisses d'un fiasco. Nouvelle affaire pour délit de subornation de témoin (France 2)
[Vidéo] Opération "Sauver Sarko", les coulisses d'un fiasco. Nouvelle affaire pour délit de subornation de témoin (France 2)
Nicolas Sarkozy accompagné en prison de deux officiers de sécurité (Le Monde)
Nicolas Sarkozy accompagné en prison de deux officiers de sécurité (Le Monde)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog