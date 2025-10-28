« Nous avons vu des proches se faire massacrer » : des Soudanais témoignent à la BBC alors que le groupe milicien des FSR s'empare d'une ville stratégique (BBC)

« Nous avons vu des proches se faire massacrer » : des Soudanais témoignent à la BBC alors qu'un groupe milicien s'empare d'une ville stratégique Article originel : ‘We saw relatives massacred’: People in Sudan speak to BBC as militia group takes key city BBC, 28.10.25

-----------------------------------------------------------

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).

--------------------------------------------------------