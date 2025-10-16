Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Opioïdes, business & addiction : Oxycontin, Big Pharma, McKinsey et Publicis (Vidéos)

par SLT 16 Octobre 2025, 07:58 OxyContin Big Pharma McKinsey Publicis USA Sackler

Quel est le point commun entre Big Pharma, le cabinet de conseil international McKinsey, l'agence publicitaire Publicis et le cartel de Sinaloa ? Ils ont tous nourri l'épidémie des opioïdes qui a empoisonné et tué des centaines de milliers de Nord-Américains depuis trente ans.

[Bande-annonce] Le Monde en face : Opioïdes, business & addiction. Documentaire de Paul Moreira.

Crise des opiacés aux États-Unis : la famille Sackler dans la tourmente. Le Groupe Purdue Pharma, de la célèbre famille Sackler, s'est déclaré en faillite à la suite de la multiplication des plaintes après la consommation de leurs antidouleurs, qui aurait entraîné la mort de plus de 200 000 personnes.

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
La crise des opioïdes expliquée par Marcel D (Vidéo)
La crise des opioïdes expliquée par Marcel D (Vidéo)
Crise des opioïdes : où en sont les poursuites contre McKinsey et Publicis Health ? (Nexus)
Crise des opioïdes : où en sont les poursuites contre McKinsey et Publicis Health ? (Nexus)
L'Etat de New York retrouve 1 milliard de dollars de transferts cachés par la famille contrôlant OxyContin (AP)
L'Etat de New York retrouve 1 milliard de dollars de transferts cachés par la famille contrôlant OxyContin (AP)
700 000 morts sur ordonnance (Dedefensa.org)
700 000 morts sur ordonnance (Dedefensa.org)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog