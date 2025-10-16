Opioïdes, business & addiction : Oxycontin, Big Pharma, McKinsey et Publicis (Vidéos)

Quel est le point commun entre Big Pharma, le cabinet de conseil international McKinsey, l'agence publicitaire Publicis et le cartel de Sinaloa ? Ils ont tous nourri l'épidémie des opioïdes qui a empoisonné et tué des centaines de milliers de Nord-Américains depuis trente ans.

[Bande-annonce] Le Monde en face : Opioïdes, business & addiction. Documentaire de Paul Moreira.