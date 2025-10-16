Opioïdes, business & addiction : Oxycontin, Big Pharma, McKinsey et Publicis (Vidéos)

Quel est le point commun entre Big Pharma, le cabinet de conseil international McKinsey, l'agence publicitaire Publicis et le cartel de Sinaloa ? Ils ont tous nourri l'épidémie des opioïdes qui a empoisonné et tué des centaines de milliers de Nord-Américains depuis trente ans.
[Bande-annonce] Le Monde en face : Opioïdes, business & addiction. Documentaire de Paul Moreira.
Crise des opiacés aux États-Unis : la famille Sackler dans la tourmente. Le Groupe Purdue Pharma, de la célèbre famille Sackler, s'est déclaré en faillite à la suite de la multiplication des plaintes après la consommation de leurs antidouleurs, qui aurait entraîné la mort de plus de 200 000 personnes.