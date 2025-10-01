Opposition médiatique mais connivences éditoriales : la «drôle de guerre» de France Télévisions avec l'extrême droite

Blast, 01.10.25





Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, estime désormais que CNews est une « chaîne d’extrême droite ». Pourtant, depuis plus d’un an, France TV s’aligne sur les obsessions des médias Bolloré. En interne, des journalistes dénoncent une « drôle de guerre » et un double discours entre flagornerie macronienne et saillies sécuritaires. Au fil du temps, oubliant l’investigation et l’indépendance d’esprit, le service public d’information auquel les Français ont droit coule, corps et âmes. Merci qui ? Merci Delphine.... Lire la suite