Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Opposition médiatique mais connivences éditoriales : la «drôle de guerre» de France Télévisions avec l'extrême droite (Blast)

par SLT 1 Octobre 2025, 05:26 France Télévisions Ernotte Bolloré Extrême droite Médias France Articles de Sam La Touch

Opposition médiatique mais connivences éditoriales : la «drôle de guerre» de France Télévisions avec l'extrême droite
Blast, 01.10.25


Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, estime désormais que CNews est une « chaîne d’extrême droite ». Pourtant, depuis plus d’un an, France TV s’aligne sur les obsessions des médias Bolloré. En interne, des journalistes dénoncent une « drôle de guerre » et un double discours entre flagornerie macronienne et saillies sécuritaires. Au fil du temps, oubliant l’investigation et l’indépendance d’esprit, le service public d’information auquel les Français ont droit coule, corps et âmes. Merci qui ? Merci Delphine.... Lire la suite

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
Capture d'écran en date du 01.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 01.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

