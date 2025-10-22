« Pas de Palestiniens innocents ». Le consentement israélien au génocide (Le Monde diplomatique)

Journaliste au quotidien « Haaretz », Gideon Levy a passé sa carrière à dénoncer l’occupation des territoires palestiniens, la colonisation, les expulsions, le chantage à l’antisémitisme. Depuis deux ans, il est l’une des rares voix dans son pays à s’élever contre le bain de sang à Gaza. Comment une telle tragédie a-t-elle pu se dérouler dans le silence et l’indifférence de la plupart des Israéliens ?

Les massacres du 7 octobre 2023 ont provoqué la mort de la bande de Gaza. Il faudra des années pour qu’elle retourne à la vie, si tant est qu’elle y parvienne. Mais ces événements, et l’attaque israélienne qui a suivi, ont également tué l’espoir d’un Israël différent. Il est encore trop tôt pour mesurer l’ampleur des dégâts causés par cette guerre au sein de la société et de l’État israéliens. Le changement est à l’évidence radical. Ici aussi, le déblaiement des décombres et la reconstruction prendront des années, s’ils ont lieu un jour. Gaza et Israël ont été détruits, peut-être de manière irréversible, chacun à sa façon. La dévastation de la première se voit à l’œil nu, à des kilomètres à la ronde ; celle du second reste encore cachée sous la surface.

Le 7 octobre a constitué un tournant historique. Ce jour-là, le Hamas a envahi Israël et commis une tuerie sans précédent dans le pays. Et ce jour-là, Israël a changé de visage. Sa nouvelle figure était peut-être jusque-là dissimulée derrière un masque, n’attendant que le moment de se dévoiler. Ou peut-être que la mutation fut plus profonde. Quoi qu’il en soit, les démons ont alors jailli de la boîte, et ils ne sont pas près d’y retourner. La bande de Gaza est désormais inhabitable. Pour ceux qui aspirent à une vie libre et démocratique, Israël est lui aussi devenu une terre hostile.

Une certaine lecture des événements s’y est en effet immédiatement imposée, qui a modifié la conscience politique et existentielle du pays. Les dirigeants, les médias et les commentateurs ont aussitôt qualifié les attaques de « plus grande catastrophe qui ait frappé le peuple juif depuis la Shoah (1) ». La Shoah et le 7 octobre 2023 dans un même souffle donc, comme s’ils étaient comparables, comme s’il y avait eu deux exterminations… Une exagération absurde, sans aucun fondement — l’ampleur, les objectifs, les moyens, tout diffère —, mais répétée ad nauseam, et parfaitement calibrée pour servir la propagande gouvernementale. Car ce choix de comparaison n’avait rien de fortuit. Il découle de la victimisation qui accompagne Israël depuis sa fondation en 1948, consécutive au génocide du peuple juif ; une victimisation qui, aux yeux de nombreux Israéliens, donne au pays le droit d’agir comme aucun autre n’est autorisé à le faire. D’emblée affirmée comme une évidence dans le débat public, cette analogie constituait le feu vert qu’Israël se donnait à lui-même pour lancer son attaque : si le 7 octobre était un « holocauste », le génocide qui s’ensuivrait serait légitime.



« Et que vouliez-vous que nous fassions ? »

Ainsi l’état d’esprit du pays a-t-il changé ; ou du moins s’est-il révélé sans filtre, débarrassé de tout « politiquement correct ». De nombreux Israéliens, probablement la majorité d’entre eux, considèrent désormais qu’« il n’y a pas d’innocents à Gaza ». Selon une enquête du centre aChord, affilié à l’Université hébraïque de Jérusalem (août 2025), une telle croyance concerne 62 % des Israéliens, et même 76 % des Juifs israéliens. L’accusation, martelée sur tous les tons depuis deux ans, s’est peu à peu élargie, et il est devenu fréquent d’entendre également qu’« il n’y a pas de Palestiniens innocents » — c’est-à-dire que les Palestiniens de Cisjordanie méritent eux aussi d’être punis. Une telle idéologie pave la voie pour la droite israélienne, dont le vieux rêve est d’établir une terre juive « du fleuve à la mer », ethniquement pure (2).

Les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre ont été perçus en Israël comme la preuve d'une soif de sang innée chez les Palestiniens. Toute mention des circonstances historiques, politiques ou sociales de cette attaque était considérée comme une tentative de justification, et donc comme une trahison. M. António Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU), a été l'une des premières grandes voix internationales à évoquer ce contexte. Tel-Aviv l'a immédiatement qualifié d'antisémite. Comment osait-il ? La virulence du tir de barrage s'explique aisément : toute mise en perspective sape la légitimité de la « riposte » israélienne. Il faut donc ignorer la vie de siège sans espoir infligée aux habitants de Gaza, mais aussi l'abandon des Palestiniens par la communauté internationale, y compris par les pays arabes qui se sont progressivement rapprochés d'Israël (3)...