Perenco : le groupe pétrolier bientôt jugé en France pour « préjudice écologique » en RDC (Disclose)

par SLT 19 Octobre 2025, 07:53 Perenco RDC Ecologie Françafrique Justice France Articles de Sam La Touch

Perenco : le groupe pétrolier bientôt jugé en France pour « préjudice écologique » en RDC
Disclose.ngo, 17.10.25

 

Le tribunal judiciaire de Paris a annoncé, jeudi 16 octobre, que le numéro 2 français du pétrole sera bientôt jugé. Les ONG Sherpa et Les Amis de la Terre avaient assigné Perenco en justice, fin 2022, à la suite des révélations de Disclose, en partenariat avec Investigate Europe et EIF, sur les pollutions du groupe en République démocratique du Congo...Lire la suite

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 19.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 19.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

