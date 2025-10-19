Perenco : le groupe pétrolier bientôt jugé en France pour « préjudice écologique » en RDC
Disclose.ngo, 17.10.25
Le tribunal judiciaire de Paris a annoncé, jeudi 16 octobre, que le numéro 2 français du pétrole sera bientôt jugé. Les ONG Sherpa et Les Amis de la Terre avaient assigné Perenco en justice, fin 2022, à la suite des révélations de Disclose, en partenariat avec Investigate Europe et EIF, sur les pollutions du groupe en République démocratique du Congo...Lire la suite
