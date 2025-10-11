Permis de tuer : les exécutions extrajudiciaires de Trump (The Intercept)

Permis de tuer : les exécutions extrajudiciaires de Trump

Article originel : License to Kill: Trump’s Extrajudicial Executions

The Intercept, 11.10.25



Akela Lacy, Radley Balko et Nick Turse discutent de la

rhétorique et des arguments avancés par l'administration pour justifier les

exécutions extrajudiciaires à l'étranger — et peut-être aussi sur le territoire national... Lire la suite