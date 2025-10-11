Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Permis de tuer : les exécutions extrajudiciaires de Trump (The Intercept)

par SLT 11 Octobre 2025, 06:40 Venezuela Trump Exécutions USA Impérialisme Articles de Sam La Touch

Permis de tuer : les exécutions extrajudiciaires de Trump
Article originel : License to Kill: Trump’s Extrajudicial Executions
The Intercept, 11.10.25            


Akela Lacy, Radley Balko et Nick Turse discutent de la
rhétorique et des arguments avancés par l'administration pour justifier les
exécutions extrajudiciaires à l'étranger — et peut-être aussi sur le territoire national... Lire la suite

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 11.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 11.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Le prix Nobel de la guerre impérialiste et du changement de régime est décerné à María Corina Machado, marionnette vénézuélienne de Washington (WSWS)
Le prix Nobel de la guerre impérialiste et du changement de régime est décerné à María Corina Machado, marionnette vénézuélienne de Washington (WSWS)
La Maison Blanche fustige le Comité Nobel après l'attribution du « prix de la paix » à une alliée d'extrême droite vénézuélienne plutôt qu'à Trump. Elle avait appelé à une intervention militaire US et israélienne au Vénézuela (The Cradle)
La Maison Blanche fustige le Comité Nobel après l'attribution du « prix de la paix » à une alliée d'extrême droite vénézuélienne plutôt qu'à Trump. Elle avait appelé à une intervention militaire US et israélienne au Vénézuela (The Cradle)
Fetterman est le seul démocrate à voter contre le blocage des attaques contre les bateaux transportant de la drogue dans les Caraïbes (The Intercept)
Fetterman est le seul démocrate à voter contre le blocage des attaques contre les bateaux transportant de la drogue dans les Caraïbes (The Intercept)
Les Etats-Unis annoncent avoir frappé un bateau de narcotrafiquants présumés au large du Venezuela, tuant quatre personnes (Le Monde)
Les Etats-Unis annoncent avoir frappé un bateau de narcotrafiquants présumés au large du Venezuela, tuant quatre personnes (Le Monde)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog