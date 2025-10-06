Pourquoi la FIFA et l'UEFA n'ont pas suspendu Israël ? (Vidéo)

Pourquoi la FIFA et l'UEFA n'ont pas suspendu Israël ? La question de la suspension de la Fédération israélienne de football a été soulevée par l'ONU et de nombreux acteurs du monde sportif. Si un vote du Comité exécutif de l'UEFA est attendu (sous la pression du Qatar), cet enjeu footballistique revêt de grands intérêts géopolitiques.