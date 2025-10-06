Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Pourquoi la FIFA et l'UEFA n'ont pas suspendu Israël ? (Vidéo)

par SLT 6 Octobre 2025, 17:40 FIfa Israël Infantino Collaboration Russie Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Pourquoi la FIFA et l'UEFA n'ont pas suspendu Israël ? La question de la suspension de la Fédération israélienne de football a été soulevée par l'ONU et de nombreux acteurs du monde sportif. Si un vote du Comité exécutif de l'UEFA est attendu (sous la pression du Qatar), cet enjeu footballistique revêt de grands intérêts géopolitiques.

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 06.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 06.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Eric Cantona demande à l'UEFA et à la FIFA d'exclure Israël alors que l'Espagne menace de boycotter la Coupe du monde (Mirror)
Eric Cantona demande à l'UEFA et à la FIFA d'exclure Israël alors que l'Espagne menace de boycotter la Coupe du monde (Mirror)
Mis en cause pour génocide au Yémen, l'Arabie saoudite obtient l'organisation de la coupe du monde de football 2034
Mis en cause pour génocide au Yémen, l'Arabie saoudite obtient l'organisation de la coupe du monde de football 2034
Un rapport sur la candidature saoudienne à la Coupe du monde de football jugé « défaillant » (AFP
Un rapport sur la candidature saoudienne à la Coupe du monde de football jugé « défaillant » (AFP
La FIFA repousse encore sa décision sur une éventuelle suspension de la fédération d’Israël de football (Le Monde)
La FIFA repousse encore sa décision sur une éventuelle suspension de la fédération d’Israël de football (Le Monde)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog