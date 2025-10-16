Pourquoi les Émirats arabes unis ne mettent-ils pas fin à la guerre au Soudan ? (Foreign Policy)

Pourquoi les Émirats arabes unis ne mettent-ils pas fin à la guerre au Soudan ?

Article originel : Why Won’t the UAE End the War in Sudan?

Foreign Policy, 16.10.25



Une enquête indépendante a établi la complicité d'acteurs extérieurs.



Depuis 29 mois, la communauté internationale reste les bras croisés alors que le conflit au Soudan entre les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR) provoque chaque jour des ravages dans ce que les Nations unies ont qualifié de pire crise humanitaire au monde. Dans le nord du Darfour, la situation est extrêmement grave. Depuis 18 mois, les FSR ont bouclé la capitale, El Fasher, où se sont réfugiées plus de 400 000 personnes, dans un siège brutal, tandis que les camions d'aide humanitaire qui tentent d'entrer dans la ville sont régulièrement frappés par des frappes de drones.

Lors de la récente Assemblée générale des Nations unies, cependant, aucun dirigeant mondial n'a évoqué le siège meurtrier d'El Fasher. Un régime en particulier fait obstacle aux efforts internationaux visant à mettre fin au siège, et c'est celui qui profite le plus du contrôle des FSR : les Émirats arabes unis... Lire la suite